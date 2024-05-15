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مصطفى زماني بطل فيلم يوسف الصديق لـ"الشروق":

لا مانع لديّ من المشاركة في أفلام جزائرية إذا كانت السيناريوهات جيدة

الطاهر حليسي
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لا مانع لديّ من المشاركة في أفلام جزائرية إذا كانت السيناريوهات جيدة
أرشيف
الفنان الإيراني مصطفى زماني

أبدى الفنان الإيراني مصطفى زماني، الشهير بدوره في فيلم يوزرسيف، تعاطفه مع سكان غزة، حيث قال لـ”الشروق اليومي”، متحسرا: ” للأسف ما يقع هناك ظلم كبير، والمؤسف أنه لا يمكننا عمل أي شيء لتغيير الأوضاع في الميدان، سوى الدعاء أو التضامن معهم بالإقلال من البذخ في الطعام جرّاء ما يعانونه من عنت وجوع”.
وقال، الأربعاء، بطل مسلسل يوسف الصديق، في تصريحات لـ”الشروق”، إن القدر لعب دورا في حيازته شهرة كبيرة في العالمين الإسلامي والعربي، عقب مشاركته في فيلم يوسف الصديق: “لم أتوقع أن ينجح أول فيلم أظهر فيه بصفة رسمية، لكني لم أكن خائفا لأنه كان أول ظهور لي، لذا كنت مستعدا لإثبات ذاتي وغير خائف لأنه لا شيء كنت سأخسره في بداية المشوار، فقط كان لديّ إحساس بأن الفيلم سيحقق بعض النجاح بما أن قصة يوسف مشتركة بين كافة الأديان الكتابية وليست خاصة بدين دون سواه”.
واعترف الفنان الذي يشارك في مهرجان إيمدغاسن السينمائي في طبعته الرابعة بباتنة، بصفته عضو لجنة التحكيم: “فتح لي فيلم يوسف الصديق أبوابا واسعة في عالم السينما، تلقيت عدة عروض لكني لم أمثل فيها. ويبقى نجاح مسلسل يوسف راجعا لاحتوائه قصة صراع بين بطلين رجل وامرأة، فالاثنان لعبا دور البطولة، خلافا للأفلام الكلاسيكية التي تحصر البطولة في بطل وحيد، قد يكون رجلا أو امرأة”.
ويملك مصطفى زماني سجلا حافلا في عالم التمثيل منذ بدايته الموفقة في يوسف الصديق يوجزها كما يلي: “مثلت في 24 فيلما سينمائيا إيرانيا، وشاركت في مهرجانات بالدنمارك وكنت مدعوا في أخرى في الشرق الأوسط لكنه تعذر عليّ الحضور لكني كنت مشغولا بالتصوير”،
وحول الأعمال التلفزيونية يضيف: “مثلت في أربعة مسلسلات أحدها من ثلاثة أجزاء، وآخر فيلم في العام 2023 لعبت فيه دور شخصية عربية، وهو صحفي عراقي يتحدث العربية، وتقاسمت الأدوار مع ممثلين من العراق وسوريا ولبنان، وسيبث الفيلم بعد شهر في قناة اليوتوب”.
ولم يستبعد الفنان الإيراني المشاركة في أفلام جزائرية إذا كانت هناك عروض جدية قائلا: “طبعا، وأكيد، في حال ما كانت حكاية الفيلم جيدة فلا مانع لديّ إطلاقا” على حد قوله.

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