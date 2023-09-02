لا مجال للصداقة والأقدمية والجهوية في مناصب المسؤولية

الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت لـ"الشروق":

تجتمع اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين في غضون أسبوعين، لبحث تشكيلة الأمانة الوطنية الجديدة التي سترافق الأمين العام عمار تاقجوت الذي زكاه المؤتمر الاستثنائي الرابع عشر بالإجماع خلال شهر جويلية الماضي، حيث شدد الأخير على أنه لا مجال للصداقة والأقدمية والجهوية في التعيين بمناصب المسؤولية.

وأفاد تاقجوت في تصريح لـ”الشروق”، أن الاجتماع الأول من نوعه للجنة التنفيذية الوطنية للتنظيم النقابي سيكون في غضون أسبوعين، وسيبحث قضية تشكيل الأمانة الوطنية الجديدة، لكن قبل ذلك وجب طرح عديد الأسئلة، على حد تعبيره.

ووفقه، فإن مسألة الأمانة الوطنية وأعضائها الذين سيرافقون الأمين العام في عهدته، من الضروري أن تجيب على سؤال مهم وهو: هل نقوم بتشكيل هذه الأمانة لكي تعمل وتحدد أهدافا معينة تعمل لأجلها، أم أن ذلك يتم فقط من أجل الأصحاب والأحباب؟ وعلق بالقول: “هذا هو بيت القصيد”.

وشدد المسؤول الأول بالمركزية النقابية على أنه يريد أن يجعل من الأمانة الوطنية وسيلة عمل ونشاط، وماذا يريد النقابيون فعلا من هذه المنظمة، وهل هناك أهداف تم تسطيرها، موضحا أنه شخصيا لا يريد أن تكون سياسة المنظمة هي تعويض مؤتمر بمؤتمر وتغيير رجل برجل من دون تغيير حقيقي في الممارسات وطريقة العمل وغيرها، مضيفا أن الاستمرار في ذلك “لا ينفع التنظيم النقابي بشيء”.

واعتبر عمار تاقجوت أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين صار لزاما عليه أن تكون له أهداف يعمل لأجل تحقيقها وأفكار يقدمها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة أن تكون المنظومة قوية تدافع عن العمال وعن البلاد، موضحا أن كل هذه التساؤلات ستطرح وسيتم دراستها ومناقشتها وجها لوجه في مواجهة داخلية خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الوطنية.

وتوعد تاقجوت بأنه لا مجال لمن يريد أن يفرض نفسه في التنظيم النقابي والأمانة الوطنية باسم الأقدمية والجهوية والمحسوبية وأمور أخرى، خارج إطار القيمة المضافة التي يمكن للنقابي أن يقدمها للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وعلق بالقول “لماذا إذن نعقد مؤتمرا.. المجال سيكون مفتوحا للذين يمكن ان يقدموا قيمة مضافة للتنظيم”.

وختم تاقجوت بالتأكيد على أنه لا مجال للصداقة في تعيين أعضاء الأمانة الوطنية، مشددا على أنه لو تعلق الأمر بالصحبة والأصدقاء فإنه له الكثير منهم، لكن يجب أن يحافظ على أصدقائه وهم أيضا يحافظون عليه.