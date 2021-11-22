لا مسابقات توظيف بعد آجال 23 ديسمبر المقبل

تخص الإدارات العمومية لهذا العام

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تاريخ 23 ديسمبر 2021 كآخر أجل من أجل إيداع قرارات أو مقررات فتح مسابقات التوظيف أو الامتحانات والفحوص المهنية بعنوان نفس السنة بالنسبة للإدارات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف أو التي تتوفر على مناصب مالية شاغرة.

وجاء هذا القرار في برقية أرسلتها المديرية العامة للوظيفة العمومية لمختلف الوزارات والولاة وكذا مفتشياتها الولائية، تحت رقم 2653 بتاريخ 22 نوفمبر 2021، حيث ورد فيها تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2021 المتعلق بكيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في الإدارات العمومية، والتي تحدد آجال استكمال عمليات التوظيف بمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي مصالح الوظيف العمومي بالمطابقة، واعتبارا لكون بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف، وكذا تلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2021، لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، المعدلة والمحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، والتي لم تبادر بعد بإيداع قرارات أو مقررات فتح مسابقات التوظيف أو الامتحانات والفحوص المهنية، لاستغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة.

وبناء على ذلك، حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تاريخ 23 ديسمبر 2021، كآخر أجل لإيداع تلك القرارات أو المقررات بما يتسنى لتلك الإدارات أو المؤسسات العمومية بإجراء مسابقات التوظيف المختلفة بعنوان نفس السنة من أجل شغل المناصب المالية المتاحة أو الشاغرة.