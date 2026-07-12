 “لا مكان آمن في العالم لترامب ونتنياهو”.. قيادي إيراني يتوعد

توعد قيادي إيراني، اليوم الأحد، كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام، مؤكدا أنه “لا مكان آمن في العالم” لهما.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أن “الثأر لدماء القائد الراحل علي خامنئي والشهداء واجب حتمي”.

وأضاف في حديث لوكالة أنباء “خانه ملت” التابعة للبرلمان الإيراني اليوم الأحد: “على ترامب ونتنياهو وعملائهما التنفيذيين أن ينتظروا في أي لحظة عملية الثأر على يد أحرار العالم”.

وشدد على أنه “لن يكون أي مكان في العالم ولا حتى البيت الأبيض آمنا لهذه الأنظمة المجرمة والمنتهكة للمعاهدات”.

واعتبر بروجردي أن الثأر من المعتدين لم يعد مجرد “رد فعل محدودا” بل أصبح “حركة عالمية”.

وأمس السبت، توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في بيان صدر عنه بمناسبة تشييع والده علي خامنئي، بالثأر من قتلته، لافتا إلى أن أحرارا من أنحاء العالم سيؤدون قريبا جزءا من “مهمة الانتقام”.

ووري جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الثرى يوم الجمعة 10 جويلية الجاري في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، وذلك داخل رواق “دار الذكر” في ضريح الإمام الرضا، وذلك بعد أسبوع من التشييع.