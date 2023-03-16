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رياضة

لا ميسي ولا رونالدو.. هذا هو أغنى لاعب كرة في العالم

الشروق الرياضي
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لا ميسي ولا رونالدو.. هذا هو أغنى لاعب كرة في العالم
ح.م
فائق البلقية بِزيّ نادي تشومبيري التايلاندي.

ترسّخ انطباع لدى عشّاق رياضة كرة القدم عبر أرجاء المعمورة، فحواه أن النّجمَين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو هما أغنى لاعبَين في هذا المجال.

وتبلغ ثروة ليونيل ميسي نحو 600 مليون دولار، وتُقدّر ثروة كريستيانو رونالدو زهاء 500 مليون دولار.

ولكن أحدث التقارير الصّحفية في دولة بروناي (جنوب شرق آسيا)، تقول إن اللاعب المحلّي فائق البلقية هو الأغنى في العالم، مقارنة بِزملائه الذين يُمارسون رياضة كرة القدم. حيث تبلغ ثروته رقم 20 مليار دولار.

وينشط فائق البلقية (24 سنة) في نادي تشومبيري من بطولة القسم الأوّل التايلاندي (جنوب شرق آسيا)، في منصب متوسّط ميدان. كما يرتدي زيّ منتخب بلاده بروناي. بعد أن تكوّن في صغره بِمدارس الكرة الإنجليزية، على غرار ناديَي تشيلسي وليستر سيتي.

وينتمي فائق البلقية إلى الأسرة الحاكمة في بروناي، ذلك أنه نجل شقيق السّلطان حسن البلقية.

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