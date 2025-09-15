“لا نعرف ماذا ينتظرنا”.. هجوم ناري من زامير على نتنياهو

شن رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، إيال زامير، هجومًا لاذعًا ضد بنيامين نتنياهو، على خلفية ما وصفه بـ”غياب رؤية سياسية واضحة” في إدارة الحرب الجارية على قطاع غزة.

وكشف زامير، عن حالة من الغموض والارتباك التي باتت تعصف بقيادة جيش الاحتلال، قائلا: “لا نعرف ماذا ينتظرنا، ولا لماذا علينا أن نستعد”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، التصريحات المثيرة لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، خلال جلسة للجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات في الكنيست، وهي لجنة سرّية تابعة للجنة الخارجية والدفاع.

وانتقد زامير بشدة غياب رؤية سياسية واضحة، وقال: “نتنياهو لا يخبرنا ما هي المرحلة التالية، لا نعرف لماذا علينا أن نستعد، إذا كان رئيس الوزراء يريد حكومة عسكرية فليعلن ذلك صراحة”.

وأشار زامير إلى حالة عدم اليقين التي يعيشها جيش الاحتلال بشأن ما سماه “بعد عملية السيطرة على مدينة غزة.”

كما حذر زامير من أن العملية قد تؤول في النهاية إلى فرض حكم عسكري صهيوني على غزة، وهو ما لا يرغب به جيش الاحتلال، بحسب الصحيفة.

وفيما يتعلق بملف الأسرى، أكد زامير أن الجيش لا يملك يقينا حول كيفية تصرف حركة حماس إذا علمت بتقدم القوات الصهيونية نحو غزة.

وجاءت تصريحات زامير، الجمعة، قبيل انطلاق المرحلة البرية من عملية “جدعون 2″، حيث يستعد جيش الاحتلال الصهيوني للدخول إلى الأحياء الغربية لمدينة غزة، وسط تقديرات بفرار مئات الآلاف من السكان جنوبا.

وحسب ملاحظين لا يمكن فصل التصريحات التي صدرت عن زامير عن السياق الداخلي المأزوم في الكيان الصهيوني بين حكومة متطرفة، مجتمع منقسم، وحرب طويلة الأمد دون ملامح نصر واضح. هذا الانقسام العلني بين الجيش والحكومة قد يكون تمهيدًا لانفجار سياسي داخلي، وقد يدفع نحو انتخابات مبكرة أو تغييرات في قيادات الصف الأول.