لا نفكر في الأرجنتين وحظوظنا متقاربة مع الجزائر

مدرب الأردن يتحدث عن المونديال ويؤكد:

أكد المدير الفني لمنتخب الأردن، جمال سلامي، المنافس الثالث للمنتخب الوطني ضمن المجموعة العاشرة في كأس العالم، أن التحضيرات متواصلة في العاصمة عمّان قبل السفر إلى سويسرا نهاية الأسبوع الحالي، والتوجه لاحقًا للولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة التاريخية في كأس العالم الشهر المقبل.

وبيّن سلامي في حديثه لوسائل الإعلام الأردنية والعربية والعالمية، خلال التدريب المفتوح ظهر الأحد، أن الفريق بدأ التجمع بشكٍل مبكر بحضور جميع اللاعبين، باستثناء اللاعبين مهند أبو طه ومحمد أبو زريق “شرارة”، اللذين سيلتحقان خلال اليومين المقبلين.

وأشار المدرب المغربي إلى أن اللاعبين لديهم الرغبة الكبيرة في تمثيل الأردن خير تمثيل في المشاركة التاريخية الأولى، مؤكدًا بأن العناصر الموجودة في المنتخب حاليًا هي الأفضل من بين اللاعبين الأردنيين بحسب رؤيته.

وذكر سلامي أنه لا يفكر حاليًا بمواجهة المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الأخيرة، نظرًا لأن اللقاء سيكون في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وقال: “الأرجنتين ترتيبها الثالث في مباريات المنتخب الأردني، ولا نفكر بها الآن، لأن كل محطة لديها المخطط الخاص بها، وعندما نصل لمواجهة الأرجنتين سيكون الحديث عن تلك المواجهة بوقتها”.

وشارك سلامي في كأس العالم كلاعب في مونديال (فرنسا 1998) مع منتخب بلاده المغرب، ليحضر في المونديال مرة أخرى هذه المرة كمدرب مع المنتخب الأردني في نسخة العام 2026.

وقال: “الحضور مختلف في كأس العالم بين لاعب ومدرب، عندما تكون لاعب تتحمل مسؤولية نفسك وتقدم كل شيء لديك، لكن كمدرب عليك مسؤولية اختيار اللاعبين والنتائج الذي يتحملها المدرب في النهاية”.

وعبر سلامي عن قناعته بالمجموعة التي اختارها في القائمة الأولية للمنتخب الأردني، مؤكدًا أنه سيتم الاستغناء عن 4 لاعبين قبيل التوجه للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يتحمّل المسؤولية الكاملة بالنسبة للخيارات.

وأضاف: “الجميع يعمل بشكٍل جيد نظرًا لطموح المشاركة الأولى بكأس العالم، ولم يكن هناك صعوبة في اختيار اللاعبين نظرًا لأن الفوارق الفنية واضحة، وكنت أطمح لأن يكون هناك لاعبون بمستوى أعلى من أجل أن يكون صعوبة في اختيار القائمة، ونأمل أن تكون مشاركة مشرفة من أجل أن تفتح المسار للأجيال المقبلة”.

وأجاب سلامي حول مسألة حاجة منتخب الأردن لمعد نفسي، قائلًا: “في كرة القدم المدرب هو المشرف الأول على المنتخب، ومررنا بمراحل كثيرة في السابق أصعب من هذه المرحلة، لدينا لاعبون يمتلكون التجربة بفضل المنافسات التي خضناها، ونطمح لأن نكون في المستوى المطلوب، وفي حال احتاج الفريق إلى معد نفسي من الممكن أن نحضره”.

وتمثلت أهمية بطولة كأس العرب الأخيرة بالنسبة لسلامي، في منحه الفرصة لتجهيز مجموعة جيدة من اللاعبين لكأس العالم، مؤكدًا أن التحضيرات للبطولة ستكون بشكل متسلسل، من خلال مواجهة النمسا وثم الجزائر ومن ثم الأرجنتين.

سلامي يشيد بالجزائر ويؤكد تقارب الحظوظ

وأشاد سلامي بالمنتخب الجزائري الذي يملك تجارب كبيرة، ولديه لاعبون مميزون فازوا بألقاب عديدة في دول مختلفة، موضحًا أن المباراة الحظوظ متقاربة بين الأردن والجزائر، نظرًا لأن مباراة كرة قدم واحدة قد تحدث بها جميع النتائج.

وأكد سلامي أن المباراة سيكون فيها عنصر تشويق لأنها تجمع منتخبين عربيين، وما يمنحها حماس أكبر وحوافز أخرى، مبديًا استعداد فريقه للمواجهة وتحقيق المطلوب منها.

وذكر مدرب الأردن أن الفريق ومنذ تأهله لكأس العالم، بحث عن التدرج في اختيار المنافسين، وأن المنتخب لم يكن يبحث عن تحسين تصنيفه بالترتيب العالمي، بقدر الاستفادة من تراكم الخبرات بمواجهة مدارس مختلفة، مشيرًا إلى أن اختيار سويسرا وكولومبيا نظرًا لقرب أسلوب لعبهما من النمسا والأرجنتين.

وشدد سلامي على أهمية تقديم التعليمات الجديدة في اللعبة خلال منافسات كأس العالم للاعبين، وذلك خلال المعسكر المقبل في سويسرا.