لا.. هذه ليست أسوأ بداية موسم كروي لِمحرز

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مع انطلاق الموسم الجديد، بِوضعية سيّئة تطرح كثيرا من التساؤلات.

ويخلو سِجّل محرز من أيّ هدف أو تمريرة حاسمة، في المقابلات الرّسمية لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي عند بداية الموسم الجديد.

وغادر الجناح محرز أرضية الميدان في الدقيقة الـ 58 سهرة الأربعاء، تاركا فريقه مانشستر سيتي مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر أمام الضيف نادي بوروسيا دورتموند. قبل أن ينتفض رجال المدرب جوسيب غوارديولا، ويُنهون المباراة بِفوز نتيجته (2-1)، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

ولم يُقدّم محرز العروض الفنية الرّاقية التي عوّد عليها أنصار فريق “الأزرق السّماوي”، وكان استبداله أمام مُمثّل الكرة الألمانية قرارا تكتيكيا منطقيا.

وخاض فريق المدرب غوارديولا لِحدّ الآن 9 مقابلات رسمية: 6 لقاءات في “البريمرليغ”، ومباراة في الكأس الإنجليزية الممتازة (الدرع الخيرية)، ومواجهتَين في رابطة أبطال أوروبا. وخلال هذه الفترة، شارك قائد “الخضر” في 8 مقابلات، نصفها أساسيا، دون أن يتمكّن من هزّ الشباك أو تقديم تمريرة حاسمة.

وسبق لِمحرز أن مرّ بِوضعية أكثر سلبية، مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي في موسم 2017-2018، وحينها لم يتمكّن الدولي الجزائري من التسجيل إلى غاية المباراة الرّسمية العاشرة لِنادي “الثعالب”.

ويلعب رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي ضد المضيف نادي ولفرهامبتون منتصف نهار السبت المقبل، في لقاء يُجرى بِرسم منافسة البطولة الإنجليزية (المباراة العاشرة للفريق). وحينها: إمّا ينجح في طرد “نحس” التهديف، أو يُعادل الرّقم القياسي السلبي في البداية السيّئة للموسم الرياضي.

ووجب التذكير بِأن سرد هذه الإحصائيات، يرتكز على المقابلات الرّسمية الخاصّة بِالأندية، وذلك منذ انطلاق موسم 2014-2015، المُرادف لِبداية المشوار الكروي الاحترافي لِرياض محرز، على مستوى الأندية لِفئة الأكابر، وفي بطولة كبيرة من الدرجة الأولى.