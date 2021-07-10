لا وجود لأي اتفاق مع ليستر بخصوص غزال والمفاوضات صعبة

رئيس بيشكتاس التركي يعترف:

لا يزال الغموض يكتنف مصير الدولي الجزائري رشيد غزال جناح ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب عدم وجود أي اتفاق بين فريقه ونادي بيشكتاس التركي، وهذا حسب تصريحات رئيس النادي التركي نور سيبي.

ولعب غزال الموسم الماضي معارا لصفوف بشكتاش، وساهم في تتويجه بلقب الدوري التركي، لكن إدارة النادي لا تزال غير قادرة على التوصل لاتفاق مع ليستر سيتي الإنجليزي، للحصول على عقد اللاعب الجزائري بشكل نهائي.

وشدد رئيس النادي التركي نور سيبي، على صعوبة المفاوضات وعدم وجود اتفاق بين إدارتي بيشكتاس وليستر، حيث قال يف تصريحات نقلتها صحيفة “ليستر ميركوري” البريطانية: “لا تزال المفاوضات مستمرة مع ليستر سيتي حتى الآن..محادثاتنا مع اللاعب ووكيل أعماله تسير على ما يرام، لكننا لم نحل الموقف مع ناديه بعد، ولا تزال الأمور لم تحسم”.

بدوره، قال وكيل اللاعب، أنوار فضولي: “تحدثنا إلى مديري بشيكتاش عن مستقبل غزال، ولن يكون من الأخلاقي أن أقول المبالغ التي قدموها”. وأتم: “ومع ذلك، لا يوجد موقف سلبي، آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق”.

يذكر أن النجم الجزائري، قد استطاع خوض 31 مواجهة مع بشكتاش في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بالموسم الماضي، واستطاع تسجيل 8 أهداف، بالإضافة إلى إعطاء رفاقه 17 تمريرة حاسمة، جعلتهم يحققون لقب المسابقة المحلية.