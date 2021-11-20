لا وجود لجرعة ثالثة… ولا تلقيح للأطفال حاليا

أكد تجديد الجرعتين الأولى والثانية.. البروفيسور خياطي:

قال البروفيسور خياطي مصطفى رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث إنه لا يمكن الانتقال حاليا إلى تلقيح فئة الأطفال ضد فيروس كورونا، في ظل عدم بلوغ أكبر عدد من الأشخاص المستهدفين، وهم فئة الشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف خياطي، السبت، من معسكر، أن عملية التلقيح لا يمكن القفز على مراحلها بعدم الوصول للفئات الهشة التي تبقى مهددة بفيروس كورونا ويتم التحول لفئة الأطفال التي تبقى بمنأى عن الإصابة اعتبارا من أنها ذات قوة مناعية.

وفي سياق آخر، وبخصوص وجوب الجرعة الثالثة للملقحين بالجرعتين الأولين ضد فيروس كورونا، أشار المتحدث أنه ينبغي تحديد المصطلحات وتكييفها مع الواقع وقد كان لزاما على وزارة الصحة ضبط هذه المصلحات على حد قوله، مؤكدا في هذا الصدد أن الأمر لا يتعلق بالجرعة الثالثة، اعتبارا من أنه بين الجرعة الثانية والثالثة فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، لذلك فهي ليست جرعة ثالثة تابعة للثانية، وإنما تجديد للجرعة على غرار ما يحدث مع التلقيح ضد الأنفولنزا الموسمية، حيث يتم التلقي كل تسعة أشهر، فهو حسبه تجديد فقط للجرعة ما دام أن الفاصل الزمني بعيد بينهما.

وبخصوص الحديث عن ظهور موجة رابعة، قال البروفيسور خياطي لا يمكن لأي كان الحديث عن موجة، مضيفا أنه يستوجب القيام بدراسة على جينات الفيروسات، والتأكد ما إن كانت متغيرة أم لا وإن كانت لها علاقة مع السابقة.