لا وجود لطبعة أخرى للمعرض في أكتوبر

تعهدت بتحقيق توصيات ومخرجات الطبعة 25 مولوجي:

ثمّنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، مخرجات الندوات والأنشطة الثقافية التي عرفها الصالون الدولي للكتاب، في طبعته 25 وتعهدت بالعمل على تطبيق التوصيات التي سجلها المختصون خلال مختلف الورشات المهنية والثقافية التي نظمت.

وقالت مولوجي على هامش إشرافها على تسلم تكريم الناشرين العرب لرئيس الجمهورية، إن الإقبال الكبير لجمهور القراء على الصالون، يفند كل الادعاءات التي ترمي إلى التشكيك في تعلق القارئ الجزائري بالكتاب وكذا نسبة المقروئية لدى الجزائريين،

داعية إلى التخلي عن النظرة المسبقة التي تنفي وجود المقروئية في الجزائر معتبرة هذه التوصيفات غير صحيحة وتفتقر إلى المرجعيات التي تبرز صحتها.

وكشفت الوزيرة أن الطبعة 26 من معرض الجزائر للكتاب ستنظم العام المقبل وهذا حتى تعطي الفرصة للقائمين عليه للتحضير الجيد وخاصة بعد نجاح الطبعة 25.

للإشارة، بادرت النقابة الوطنية لناشري الكتب “سنال” واتحاد الناشرين العرب، تسليم هدية تمثلت في أكثر من 5000 كتاب موجهة لمكتبة رئيس الجمهورية تسلمتها وزيرة الثقافة والفنون.

وقال رئيس نقابة الناشرين أحمد ماضي إن هذه اللفتة تأتي عرفانا للرعاية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية للصالون ولمبادرته بإعفاء العارضين من دفع حقوق أجنحة العرض، قائلا إن هذه الخطوة تنم عن حرصه على دعم الكتاب وعلى الأهمية التي يوليها لقطاع الثقافة، كما ثمّن كل من سلامي أحمد مكي عضو اتحاد الناشرين العرب وأحمد سعيد منسق الاتحاد، مبادرة الرئيس، متمنين أن تحذو باقي الدول العربية حذوه، معبرين عن استعدادهم للتعاون مع وزارة الثقافة من أجل ترقية الكتاب وإيصاله إلى كل بيت جزائري.