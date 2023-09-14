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رياضة

لا وجود لـ “غاساما”.. 5 جزائريين في القائمة المُوسّعة لِحُكّام “كان” 2024

علي بهلولي
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لا وجود لـ “غاساما”.. 5 جزائريين في القائمة المُوسّعة لِحُكّام “كان” 2024

كشفت “الكاف” عن القائمة الأوّلية لِحُكّام نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وتُجرى هذه البطولة القارّية لِكرة القدم، في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري المُقبلَين.

وضمّت القائمة المُوسّعة 32 حكم ساحة، و33 حكما مساعدا، و4 زملاء لهم مُختصّين في تقنية الفيديو.

ويوجد في اللائحة 5 جزائريين، وهم: حكمو الساحة مصطفى غربال ويوسف قموح ولحلو بن ابراهم، وحكمان مساعدان مُمثّلان في مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني.

وخلت القائمة من اسمَي حكمَي الساحة المُثيرَين للجدل: الغامبي بكاري غاساما والزّامبي جاني سيكازوي.

وستلجأ لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم لاحقا، إلى تقليص هذه القائمة، وضبط اللائحة بِصفة نهائية.

للإشارة، فإن الطّبعة الأخيرة لـ “الكان” عام 2022 بِالكاميرون، شهدت مشاركة 3 جزائريين، وهم: حكم الساحة مصطفى غربال، ومُساعدَيه عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

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