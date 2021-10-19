لا وجود للحكام العرب في كأس العرب

لن يُشارك الحكام العرب من قارتَي إفريقيا وآسيا، في بطولة العرب المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين الـ 30 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين.

جاء ذلك في أحدث بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم، عِلما أن هيئة الرئيس جياني أنفونتينو منحت لِقطر رخصة تنظيم هذه المنافسة، بعد إلغاء مسابقة كأس القارات التي كانت تسبق المونديال بِعام واحد.

وهكذا على مستوى القارة الإفريقية، عيّنت “الفيفا” حكاما (الساحة والمساعدين) من غامبيا وزامبيا والكاميرون والسنيغال وجنوب إفريقيا وأنغولا. نظير زملاء لهم آسيويين من إيران واليابان.

ويخوض المنتخب الوطني المحلي منافسة كأس العرب، تحت إشراف التقني مجيد بوقرة، في فوج يضمّ مصر والسودان ولبنان.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج (4 مجموعات) بعد ثلاث جولات من الدور الأوّل، إلى محطّة ربع النهائي.