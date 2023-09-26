لا وجود لندرة في الأدوية على مستوى المؤسسات الاستشفائية

المدير العام للصيدلة المركزية للمستشفيات:

كشف المدير العام للصيدلة المركزية للمستشفيات سمير فرحات، الثلاثاء، أنه لا توجد ندرة في الادوية على مستوى المؤسسات الاستشفائية.

وأكد فرحات في ندوة صحفية عرض خلالها حصيلة نشاط مؤسسته من 1 جانفي إلى 21 سبتمبر 2023، أن مخزون مختلف منتجات الأدوية المتوفر حاليا “يكفي لمدة 10 أشهر قادمة”.

وقال المدير العام فرحات أن الحديث عن وجود ندرة في الأدوية في الجزائر حاليا “غير مطروح إطلاقا والممارسين الطبيين لم يصرحوا بوجود أي ندرة في الدواء”.

وأضاف المتحدث نفسه “لا نستطيع الحديث عن ندرة في الأدوية عندما يتعلق الأمر بدواء غير موجود في المدونة التجارية للصيدلة المركزية أو ذلك الذي يتم شرائه لأول مرة”.

وأشار فرحات إلى أن الدولة “لم ولن تتخلى عن توفير الدواء القاعدي للمواطن بما فيها الأدوية المبتكرة التي يتم جلبها من أحسن العلامات”.

“ومكنتنا المجهودات المبذولة من اقتناء وجلب جميع المواد الصيدلانية على غرار أدوية السرطان والدم”، يضيف ذات المسؤول.