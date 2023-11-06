“لا يحق للأهلي اتخاذ هذا القرار بشأن قندوسي”

المدير الرياضي لنادي سيراميكا يكشف:

أوضح معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، مصير الجزائري أحمد قندوسي المعار من الأهلي، وقال البطاوي في تصريحات صحفية،”إن عقد قندوسي إعارة لمدة موسم واحد. وتابع: “لا يوجد بند بأحقية سيراميكا كليوباترا في شراء عقد اللاعب”، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن للأهلي اتخاذ قرار بقطع الإعارة أيضا.

وأضاف: “قندوسي صنع الفارق مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم نتيجة منحه الحرية داخل الملعب من جانب أيمن الرمادي المدير الفني، مثلما هو الحال لباقي لاعبي وسط الملعب”. وأكمل أن “الفوز على بيراميدز في الجولة السادسة كان مهما بعد الخسارة من طلائع الجيش”، مشيرا إلى أن الفريق لديه أفضلية في مواجهات بيراميدز.

وتابع: “سيراميكا كليوباترا من أعلى فرق الدوري استحواذا على الكرة، لكنه لعب أمام بيراميدز بشكل مختلف، الفريق استغل الفرص التي سنحت له”. ولفت إلى أن مواجهة الأهلي المقبلة مهمة للغاية وصعبة، خاصة بعد خروجه من الدوري الأفريقي، “لكن سيراميكا كليوباترا يركز في اللقاء لتحقيق نتيجة جيدة”.