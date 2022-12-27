لا يزال حيا.. ناد برازيلي يشرع في التحضير لجنازة بيليه (فيديو)

شرع نادي سانتوس البرازيلي في التحضير لجنازة الأسطورة بيليه، رغم أن “الملك” لا يزال يصارع في المستشفى من أجل الحياة.

ونصب نادي سانتوس، خيمة ضخمة في ملعبه استعدادا لجنازة بيليه، بالإضافة إلى نعش ذهبي، وضعت بعض الصور لأسطورة كرة القدم البرازيلية.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلا عن وسائل إعلام برازيلية، مقطع فيديو تظهر فيه استعدادات سانتوس لجنازة بيليه، حيث أن مسؤولي النادي باتوا يعتقدون أنها قريبة، في ظل تدهور حالته الصحية.

وجهز سانتوس نعشا ذهبيا حمل على أحد جوانبه الخارجية صورة منحوتة لبيليه وهو يداعب الكرة بقميص الفريق.

وأشارت صحيفة “ماركا” إلى أن الجماهير البرازيلية ستتجمع في ملعب “فيلا بيلميرو” معقل الفريق، لوداع بيليه حال إعلان وفاته.

وكان نادي سانتوس قد أعلن في وقت سابق عن إضافة “تاج” إلى شعاره، في إشارة إلى بيليه الذي يُلقب بـ”الملك”، على أن يتم اللعب بالشعار الجديد بداية من عام 2023.

وكشفت صحيفة “فولها دي ساو باولو” في نهاية الأسبوع أن بيليه لا يتجاوب مع العلاج الكيميائي، وأن الأطباء قرروا وضعه في الرعاية المركزة.