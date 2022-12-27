-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لا يزال حيا.. ناد برازيلي يشرع في التحضير لجنازة بيليه (فيديو)

عمر سلامي
  • 433
  • 0
لا يزال حيا.. ناد برازيلي يشرع في التحضير لجنازة بيليه (فيديو)
ح.م
الأسطورة بيليه

شرع نادي سانتوس البرازيلي في التحضير لجنازة الأسطورة بيليه، رغم أن “الملك” لا يزال يصارع في المستشفى من أجل الحياة.

ونصب نادي سانتوس، خيمة ضخمة في ملعبه استعدادا لجنازة بيليه، بالإضافة إلى نعش ذهبي، وضعت بعض الصور لأسطورة كرة القدم البرازيلية.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلا عن وسائل إعلام برازيلية، مقطع فيديو تظهر فيه استعدادات سانتوس لجنازة بيليه، حيث أن مسؤولي النادي باتوا يعتقدون أنها قريبة، في ظل تدهور حالته الصحية.

وجهز سانتوس نعشا ذهبيا حمل على أحد جوانبه الخارجية صورة منحوتة لبيليه وهو يداعب الكرة بقميص الفريق.

وأشارت صحيفة “ماركا” إلى أن الجماهير البرازيلية ستتجمع في ملعب “فيلا بيلميرو” معقل الفريق، لوداع بيليه حال إعلان وفاته.

وكان نادي سانتوس قد أعلن في وقت سابق عن إضافة “تاج” إلى شعاره، في إشارة إلى بيليه الذي يُلقب بـ”الملك”، على أن يتم اللعب بالشعار الجديد بداية من عام 2023.

وكشفت صحيفة “فولها دي ساو باولو” في نهاية الأسبوع أن بيليه لا يتجاوب مع العلاج الكيميائي، وأن الأطباء قرروا وضعه في الرعاية المركزة.

مقالات ذات صلة
“شبح” السقوط يحوم حول الشبيبة.. والإصلاحات صارت ضرورية

“شبح” السقوط يحوم حول الشبيبة.. والإصلاحات صارت ضرورية

إدارة الوفاق واللاعب قندوسي يُوضّحان

إدارة الوفاق واللاعب قندوسي يُوضّحان

صفقة رونالدو مع النصر السعودي.. أول تصريح للمدير الرياضي للنادي

صفقة رونالدو مع النصر السعودي.. أول تصريح للمدير الرياضي للنادي

دعم حكومي لمنتخب أوغندا من أجل المشاركة في شان الجزائر

دعم حكومي لمنتخب أوغندا من أجل المشاركة في شان الجزائر

بِالفيديو: بلعمري يذرف دموعًا بعد تعرّضه لِإصابة في عيد ميلاده

بِالفيديو: بلعمري يذرف دموعًا بعد تعرّضه لِإصابة في عيد ميلاده

عملة جديدة بصورة ميسي في الأرجنتين.. البنك المركزي يحسم الجدل

عملة جديدة بصورة ميسي في الأرجنتين.. البنك المركزي يحسم الجدل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد