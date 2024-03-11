لا يضر الجسم ومن الخطأ استبعاده.. طبيبة روسية تبدد المخاوف بشأن السكر

أعطت طبيبة روسية توضيحات بشأن السكر الذي يعتبره الكثيرون مضرا بالصحة فيستبعدونه من النظام الغذائي دون معرفة فوائده.

وبحسب ما نشر موقع روسيا اليوم فقد أشارت خبيرة التغذية الدكتورة داريا روسانوفا، إلى أن الاعتقاد السائد حول الخصائص المفيدة للفركتوز، وخاصة بالمقارنة مع السكروز، ليس أكثر من مجرد فكرة خاطئة.

ووفقا لها، يعتبر السكر أحد المنتجات الأكثر إثارة للجدل، حيث تدور حوله أساطير منذ عقود من الزمن، إذا أخذنا بها لن نتمكن من اتباع نظام غذائي صحي، وأكثر من ذلك يمكن أن نلحق ضررا بالجسم.

وتشير الطبيبة إلى أن الخطأ الأول هو اعتبار السكر ضارا للجسم، مضيفة: “على العكس من ذلك، السكر مفيد جدا للجسم، لأن الغلوكوز هو مصدر الطاقة الرئيسية للخلايا. من دون السكر، كما هو الحال من دون الملح، لا يمكن للجسم أن يعمل بشكل كامل”.

وأردفت: “الإكثار من السكر هو المضر، لذلك لا ينصح باستهلاك أكثر من 25 غراما منه في اليوم (6 ملاعق صغيرة). ولكن هذه، الكمية تشمل السكريات المخفية الموجودة في المنتجات الجاهزة التي نشتريها في المتاجر، مثل الصلصات، والنقانق والمنتجات نصف المصنعة والزبادي الحلو وما إلى ذلك”.

وتابعت: “يمكننا أن نستهلك كمية من السكر أكثر بكثير مما يحتاجه الجسم، ومن هنا جاءت أسطورة مخاطر السكر، لذلك يجب دراسة الملصقات بعناية وحساب محتوى السكر في جميع المنتجات التي نشتريها. حتى لو كانت العبوة تقول أن المنتج خالي من السكر، فمن الضروري دراسة مكونات المادة باهتمام”.

والخطأ الثاني وفقا لها، هو الاعتقاد بأن الفركتوز أكثر صحة من السكر وهذا غير صحيح. لأن الفركتوز يكاد يكون مطابقا للسكر تماما، لكن خلايا الجسم باستثناء خلايا الكبد لا تستطيع معالجته.

وتقول: “ولكن، على عكس السكروز، لا يتم امتصاص الفركتوز من قبل جميع خلايا الجسم، ولكن الكبد فقط يمكنه معالجته. لذلك، إذا استخدمنا الفركتوز بدلا من السكر العادي، سيزيد من العبء على الكبد، وبالتالي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني”.

وبالإضافة إلى ذلك الفركتوز لا يوفر الطاقة للجسم كما يوفرها السكروز. وهذا يعني أن الفركتوز لا يمكنه إشباع الجسم بالطاقة اللازمة.

ووفقا لها، ليس من المستحسن أبدا التحول من استهلاك السكر إلى الفركتوز في العادات الغذائية. لأن المنتجات المصنعة التي تحتوي على هذا العنصر، بما في ذلك الحلويات والوجبات الخفيفة، تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، التي لا يمكن أن تؤثر إيجابيا في الصحة.

وتقول: “إن الفركتوز الذي تحتويه هذه المنتجات مصنوع من شراب الذرة له تركيز عال جدا – أعلى بعشرات المرات من الفواكه الطبيعية. لذلك، لا ينصح أي شخص يتبع نمط حياة صحي بتناول مثل هذه المنتجات، ناهيك عن استبدال السكر المعتاد بالفركتوز”.