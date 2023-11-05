-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين
العالم

لا يعرف الآباء في غزة إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم ولا حتى إذا سيعيشون للغد.. تقول مسؤولة أممية

الشروق أونلاين
  • 28
  • 0
لا يعرف الآباء في غزة إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم ولا حتى إذا سيعيشون للغد.. تقول مسؤولة أممية
برنامج الأغذية العالمي
من معبر رفح الحدودي أطلقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، نداءً عاجلاً لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

من معبر رفح الحدودي أطلقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، نداءً عاجلاً لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

فمنذ فتح معبر رفح جزئيا أصبح نقطة الدخول الوحيدة إلى القطاع، حيث تتزايد الحاجيات الإنسانية بشكل كبير في حين الإمدادات الغذائية الحيوية وصلت مستويات منخفضة بشكل خطير، حسب البرنامج.

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، قالت فور عودتها من معبر رفح الحدودي “في الوقت الحالي، لا يعرف الآباء في غزة إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم ولا يعرفون حتى إن كانوا سيعيشون للغد. هناك معاناة لا يمكن تصورها على بعد أمتار قليلة من الجانب الآخر من الحدود”.

كما أضافت “اليوم، أوجه نداءً عاجلاً لإنقاذ ملايين الأشخاص الذين دمرت هذه الأزمة حياتهم”.

كما أكدت المسؤولة الأممية “إن الأزمة في غزة ليست مجرد مأساة محلية، بل هي تذكير صارخ بأن أزمة الغذاء العالمية لدينا تتفاقم. إن هذه الأزمة لا تهدد السلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل إنها تقوض جهودنا الجماعية لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم”.

وقال برنامج الأغذية العالمي أنه يعمل على توسيع نطاق جهوده للوصول إلى أكثر من مليون شخص بالمساعدات الغذائية العاجلة في الأسابيع القليلة المقبلة.

مقالات ذات صلة
أوباما: لا أحد يداه نظيفتان والجميع متواطئ في حرب غزة

أوباما: لا أحد يداه نظيفتان والجميع متواطئ في حرب غزة

اليوم السابع للغزو البري… نجاح كمائن المقاومة في كل مناطق التوغّل

اليوم السابع للغزو البري… نجاح كمائن المقاومة في كل مناطق التوغّل

81 ٪ من الأراضي التي خصصتها الحكومة المغربية للطاقة المتجددة تقع في الصحراء الغربية

81 ٪ من الأراضي التي خصصتها الحكومة المغربية للطاقة المتجددة تقع في الصحراء الغربية

إقامة الدولة الإسرائيلية على حساب حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين هي جزء من مشروع استعماري غربي

إقامة الدولة الإسرائيلية على حساب حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين هي جزء من مشروع استعماري غربي

صلاة حاخامية بالمغرب من أجل انتصار الجيش الصهيوني في غزة!

صلاة حاخامية بالمغرب من أجل انتصار الجيش الصهيوني في غزة!

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه “لقد محوناه وألقيناه جانبًا”

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه “لقد محوناه وألقيناه جانبًا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد