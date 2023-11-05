لا يعرف الآباء في غزة إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم ولا حتى إذا سيعيشون للغد.. تقول مسؤولة أممية

من معبر رفح الحدودي أطلقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، نداءً عاجلاً لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

من معبر رفح الحدودي أطلقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، نداءً عاجلاً لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

فمنذ فتح معبر رفح جزئيا أصبح نقطة الدخول الوحيدة إلى القطاع، حيث تتزايد الحاجيات الإنسانية بشكل كبير في حين الإمدادات الغذائية الحيوية وصلت مستويات منخفضة بشكل خطير، حسب البرنامج.

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، قالت فور عودتها من معبر رفح الحدودي “في الوقت الحالي، لا يعرف الآباء في غزة إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم ولا يعرفون حتى إن كانوا سيعيشون للغد. هناك معاناة لا يمكن تصورها على بعد أمتار قليلة من الجانب الآخر من الحدود”.

كما أضافت “اليوم، أوجه نداءً عاجلاً لإنقاذ ملايين الأشخاص الذين دمرت هذه الأزمة حياتهم”.

كما أكدت المسؤولة الأممية “إن الأزمة في غزة ليست مجرد مأساة محلية، بل هي تذكير صارخ بأن أزمة الغذاء العالمية لدينا تتفاقم. إن هذه الأزمة لا تهدد السلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل إنها تقوض جهودنا الجماعية لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم”.

وقال برنامج الأغذية العالمي أنه يعمل على توسيع نطاق جهوده للوصول إلى أكثر من مليون شخص بالمساعدات الغذائية العاجلة في الأسابيع القليلة المقبلة.