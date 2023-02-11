“لا يعقل أن نبيع أحد أفضل لاعبينا”

المدير الفني لفريق تفينتي يتحدث عن زروقي:

صنع لاعب خط الوسط الجزائري، رامز زروقي، الحدث في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بالدوري الهولندي لكرة القدم، بعد ما حاول بشدة مغادرة فريقه تفينتي آنشخيدة صوب فينورد روتردام، في خطوة لم تُكلل بالنجاح.

وتحدث المدير الفني لفريق تفينتي، يان ستورير، في تصريحات نقلها موقع العربي الجديد، عن الأسباب التي دفعت الفريق إلى التمسك بخدمات زروقي، رغم أن الأخير تمرّد على التدريبات من أجل المغادرة.

وقال ستورير في تصريحاته: “لم يكن ضمن مخططاتنا خيار التنازل عن خدمات رامز زروقي، كوننا نُقدم موسما مميزا ونحتل أحد المراكز الخمسة الأولى في الدوري الهولندي، فلا يعقل أن نبيع أحد أفضل لاعبينا في فترة حساسة من هذا الموسم الكروي”. وتابع يان ستورير بقوله: “فينورد روتردام لم يكن النادي الوحيد الذي رغب في ضم زروقي، لقد قاتلنا من أجل الاحتفاظ بخدماته رغم كل ما قيل في الإعلام، وأكدنا سابقاً أننا سنحتفظ بكل لاعبينا”. وكان نادي فينورد قد قدم عرضاً بقيمة 6 ملايين يورو لضم رامز زروقي في منتصف الموسم الحالي، وهذا بعد أن حاول ضمه صيف العام الماضي، إلا أن فريق تفينتي آنشخيدة عمل جاهداً للاحتفاظ بنجمه الجزائري، وهو ما حدث في النهاية.