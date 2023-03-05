لا يغيّر ملابسه.. طقوس غريبة لمدرب أرسنال

كشف مدرب أرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، أنه يرتدي نفس الملابس في المباريات التي يخوضها فريقه منذ منتصف فيفري الماضي.

ويرتدي مدرب أرسنال، نفس السترة والسروال والحذاء منذ منتصف فيفري، بعد خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بثلاثية لهدف.

وقال أرتيتا لصحيفة “التلغراف”: أنا شخص منهجي وروتيني للغاية، عندما نفوز، لا أحب أن أغير ملابسي، أحب أن أحافظ على نفس السترة والبنطال والحذاء تماما كما كان من قبل، إذا خسرنا فأنا أغير ملابسي لشيء مختلف”.

وعلقت “ذا صن”: “يبدو أن الطقوس الغريبة تؤتي ثمارها، حيث فاز أرسنال بـ 19 مباراة من أصل 25 في الدوري الإنجليزي، كما خرج فريق أرتيتا منتصرا في جميع مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري.

وأضافت “ذا صن”: هذا يعني أن الإسباني لم يغير ملابسه سوى ست مرات في جميع المسابقات هذا الموسم.