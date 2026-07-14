“لا يمكنني أن أموت الآن”.. ما الذي كان يخطط له ليندسي غراهام قبل وفاته؟

أثارت آخر التصريحات الأخيرة للسيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام اهتماما واسعا، بعدما كشف تقرير حديث أنه كان يعمل خلال الأسابيع الأخيرة من حياته على عدد من الملفات الدولية الحساسة.

ووفقا لما أورده موقع “أكسيوس” فإن أبرز الملفات التي كانت تشغل غراهام هي الحرب على إيران، العقوبات على روسيا، ومسار التطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلق قبل ساعات من وفاته عبارته اللافتة: “لا يمكنني أن أموت الآن”.

وأشار التقرير إلى أن غراهام قاد خلال الأسابيع الأخيرة من حياته تحركات دبلوماسية مكثفة لدفع مسار التطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يمثل الركيزة الأساسية لإعادة تشكيل المنطقة بعد الحرب على إيران، لكن السعودية تمسكت بمواقفها الثابتة بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وكانت الخطة تقوم على إطلاق حملة دبلوماسية واسعة عقب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، بهدف إنجاز الاتفاق قبل مباشرة الكونغرس الأمريكي الجديد مهامه في جانفي المقبل.

كما ضغط غراهام على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبني خطة إقليمية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، وجعل التطبيع السعودي الإسرائيلي محور المرحلة التالية، وفقا لذات التقرير.

وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ عددا من قادة الدول العربية والإسلامية، خلال اتصال جماعي، بأن إنهاء الحرب مع إيران يجب أن يتبعه الانخراط في مسار التطبيع مع الاحتلال، مع تركيز خاص على السعودية. في المقابل، تمسكت الرياض بأن يتضمن أي اتفاق مسارا واضحا وغير قابل للتراجع، ومحددا زمنيا، لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما رفضته حكومة الاحتلال.

ولفت التقرير إلى أن غراهام ناقش المبادرة مع ترامب، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، واتفقوا على مواصلة العمل عليها بشكل منسق، كما أجرى اتصالات مع وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني رون ديرمر، والأميرة ريما بنت بندر، سفيرة السعودية لدى واشنطن، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأوضح “أكسيوس” أن غراهام كان يعتزم زيارة السعودية والاحتلال خلال الأسابيع التالية لتقييم فرص استئناف المفاوضات، تمهيدا لإطلاق مفاوضات مكثفة في سبتمبر، على أمل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق بحلول نوفمبر.

كما تضمنت الخطة معاهدة دفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية، كان قد جرى التفاوض على معظم بنودها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مع اعتقاد غراهام أن الفترة الانتقالية بعد انتخابات التجديد النصفي تمثل الفرصة الأنسب لإقرارها في مجلس الشيوخ.

وفي آخر اتصالاته، تحدث غراهام مع ترامب بشأن زيارته إلى أوكرانيا ومشروع العقوبات على روسيا، قبل أن يخبره الرئيس الأمريكي بعزمه شن هجمات جديدة على إيران.

وبعدها بساعات، شعر غراهام بوعكة صحية، لكنه قال مازحا: “لا يمكنني أن أموت الآن، فما زلت بحاجة إلى فرض عقوبات على روسيا، وحل مشكلة إيران، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية”، ثم توفي بعد وقت قصير.

يذكر أن وفاة السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام أثارت موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ربطت شخصيات محافظة بين وفاته المفاجئة وتهديدات سابقة صدرت عن الحرس الثوري الإيراني.

وكتبت المؤثرة الأمريكية المحافظة لورا لومر، المعروفة بدعمها للرئيس دونالد ترامب، أن الحرس الثوري الإيراني دعا قبل أيام إلى اغتيال غراهام، متسائلة عما إذا كانت وفاته المفاجئة قد تستدعي فتح تحقيق في ملابساتها.

وأشارت لومر إلى أن غراهام كان قد عاد إلى الولايات المتحدة قبل أقل من يوم، بعد زيارة خارجية شملت منطقة تشهد نزاعاً، قبل أن يعلن مكتبه وفاته إثر ما وصفه بـ”مرض قصير ومفاجئ”، متسائلة عما إذا كانت هذه العبارة تشير إلى احتمال تعرضه للتسمم.