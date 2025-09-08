لا يوجد حريق في بيت “الخضر” والمونديال على مرمى حجر

بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي

حاول الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مساء الإثنين، مسح الصورة القاتمة السواد التي رسمها الجمهور الجزائري، بعد مواجهة غينيا كوناكري في تصفيات كأس العالم 2026.

ونشّط بيتكوفيتش مؤتمرا صحفيا بعد نهاية هذه المباراة بِبلاد مراكش، ونبرز لكم أبرزما تطرّق إليه الناخب الوطني.

– أهمّ شيء أن التأهّل لا يزال في متناولنا، وبعد نهاية المباراة شكرت لاعبينا.

– لا أتّفق مع الرأي الذي يقول إن المنافس الغيني كان الأفضل فوق المستطيل الأخضر. قدّمنا شوطا ثانيا حسنا، ونحن الأجدر بِبلوغ المونديال.

– غينيا كوناكري منتخب جيّد، وقد أتيحت لنا عدة فرص تهديفية لإبعاده عن سباق المونديال، لكن لم نستغلها.

– كان بِحوزتي 26 لاعبا، لكن يوم المباراة لا يمكن توظيف أكثر من 16 لاعبا. حاولت إدخال معظم المهاجمين، ولم أستطع الزج بِالكل في هذه المواجهة. تلميحا لِعدم توظيف يوسف بلايلي أو/و إبراهيم مازة.

– أهدرنا فرص تهديف حقيقية، ومن الصعب تدريب اللاعبين على وضعيات الخروج وجها لِوجه مع حرّاس المرمى.

– أعتقد أننا سنتحسّن في أكتوبر المقبل، وسنكون حينها في أفضل حالة.

– التفكير منصبّ على تصفيات المونديال، أما كأس أمم إفريقيا التي تنطلق ببلاد مراكش في الـ 21 من ديسمبر المقبل، فسنوليها العناية التي تستحقّها في الظرف المناسب لها.

– إذا سارت الأمور جيّدا، فسنبرمج مقابلات ودية في محطّة “الفيفا” الدولية لِشهر نوفمبر المقبل، تحضيرا لـ “الكان”.