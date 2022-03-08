لا يوجد في عيادة “محاربي الصّحراء” سوى الطبيب!

خاض اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، الثلاثاء، أوّل حصّة تدريبية جماعية في فريق نيس الفرنسي، بعد غياب دام أكثر من شهر.

وكان المدافع عطال قد تعرّض لِإصابة على مستوى الكتف، عصر الـ 6 من فيفري الماضي، أجبرته على الخروج في الدقيقة الـ 56 من عمر مباراة البطولة الفرنسية، بين فريقه نيس والمضيف نادي كليرمون.

وخضع يوسف عطال بعدها للعلاج، واضطرّ للتغيّب عن 6 مقابلات رسمية لِفريقه نيس.

وأجرى عطال مران الثلاثاء مع زملائه في فريق نيس، استعدادا لِمواجهة نظرائهم من نادي مونبلييه مساء السبت المقبل، بِرسم الجولة الـ 28 من عمر البطولة الفرنسية.

وبات يوسف عطال خامس لاعب دولي جزائري يعود إلى أجواء التدريبات أو المنافسات، إثر غياب بِداعي الإصابة. بعد متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي والمهاجمَين بغداد بونجاح ومحمد عمورة والمدافع عبد القادر بدران. الأمر الذي يخدم “محاربي الصّحراء” قبل مواجهتَين موندياليتَين حاسمتَين أمام الكاميرون، في أواخر شهر مارس الحالي.