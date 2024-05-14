لا يوجد لاعب محلي يستحق الانضمام إلى المنتخب المصري

في خرجة غريبة.. مدرب الفراعنة حسام حسن يصرح:

استنكر حسام حسن مدرب منتخب مصر أداء اللاعبين المحليين، وذلك قبل خوض مباراتين محوريتين بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو الشهر المقبل، قائلاً إنه لا يجد لاعباً بالدوري المصري يستحق الانضمام لتشكيلته.

وقال حسام حسن في ندوة صحفية: “كرة القدم المصرية تعاني بالفعل، والنتائج الأخيرة في مختلف البطولات دليل على معاناتنا، نواجه أصعب مرحلة في تاريخ الكرة المصرية بسبب تراجعها أمام ارتفاع مستوى بقية المنافسين”.

وأضاف هداف منتخب مصر التاريخي: “خريطة الكرة الأفريقية تغيرت، والفرق التي يسخر منها البعض هزمت الفرق الكبرى في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. أنا متحفظ جداً على تهيئة الرأي العام بأننا تأهلنا بالفعل لكأس العالم، هناك رسائل سلبية تصدر من محللين تسهل من مهمة التأهل لكأس العالم، ولا أعرف كيف يتكلم هؤلاء ونحن نعاني كروياً بالفعل”.

وأوضح مهاجم الأهلي والزمالك السابق: “نملك ثمانية لاعبين محترفين فقط مقابل 28 في بوركينا فاسو، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة المواجهة، أقبل النقد لكنني أرفض السخرية أو الاستهزاء، أريد توعية الجماهير وليس خداعها”.

وتابع: “75 في المائة من قوام منتخب مصر من لاعبي الأهلي والزمالك ويواجهون لاعبين لا يمثلون منتخباتهم، ما هو الشيء الجيد الذي يقدمه لنا الدوري المصري؟ لنتحدث بصراحة ولا أريد تصدير الإحباط، لكن يعرف الجميع تقييم مستوى الدوري”.

وأردف: “أريد أن يخبرني أحد عن لاعب يستحق الانضمام للمنتخب من الدوري المصري؟ نجلس في مدرجات الملاعب وندعو الله أن نشاهد لاعباً واحداً يساعدنا، ما يهم البعض هو التوازن في الاختيار بين الأندية كما لو أنه فرض علينا ترضية الأندية على حساب المنتخب”.

وواصل: “الكرة المصرية تعاني من هبوط حالياً ويجب الاعتراف بذلك، منذ فترة عندما كنا نسأل عن أفضل لاعب في مصر ونجد الكثير من الإجابات المختلفة، الآن نتحدث فقط عن اسمين، البعض يقول زيزو والبعض الآخر يقول إمام عاشور، ثم نسكت جميعاً. سنضم اللاعبين الذين يتمتعون بالشغف والحماس والروح للعب في المنتخب، شارك الجميع في صناعة الأزمة، أسعار اللاعبين في مصر يمكن وصفها ببضاعة تالفة”. وشدد على ضرورة تغيير نظام الدوري مضيفاً: “لا يوجد حل غير ذلك، مع تأسيس مرحلة جديدة تتناسب مع متطلباتنا”.

وكشف عن اجتماعه مع البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي “من أجل تكوين رؤية غير موجودة من الأساس للكرة المصرية”.

وتتصدر مصر مجموعتها بعد فوزين أمام جيبوتي وسيراليون، ويتأهل متصدرو المجموعات ببطاقات مباشرة إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتولى حسام حسن (57 عاماً) القيادة خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا عقب الخروج من دور 16 بكأس الأمم الأفريقية هذا العام، وبدأ مشواره بفوز على نيوزيلندا، ثم خسارة أمام كرواتيا في بطولة ودية بمصر في مارس.