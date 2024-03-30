“لا يوجد نص قرآني يحرّم الحشيش”.. هذا ما أوضحته عالمة أزهرية!

تحدثت عالمة أزهرية عن مسألة تعاطي “الحشيش” التي لم يرد بشأنها نص قرآني، والتي لطالما أثارت الجدل بين الشباب ممن يبحثون عن الحجة لاتباع الشهوات.

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعاد صالح في تصريحات تلفزيونية إنه لا يوجد نص قرآني صريح يحرم الحشيش، ولكن باعتباره مذهبا للعقل فهو يقاس على الخمور.

وأضافت، أن في التشريع قياسا بين الأشياء المنصوص عليها، والأشياء غير المنصوص عليها، وذلك لوجود اشتراك في العلة، لافتة إلى أن العلة بين الخمور والمخدرات هي غياب عقل الشخص بعد تناولها.

وأردفت أن تناول الخمور حرام، وأيضا تناول الحشيش والمخدرات بشكل عام حرام، لأنها تعامل معاملة واحدة من مبدأ القياس.