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الجزائر
من تفصيل شركة واحدة

لباس البايرن يُشبه زيّ “محاربي الصحراء”

علي بهلولي
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لباس البايرن يُشبه زيّ “محاربي الصحراء”

نشرت إدارة نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا صورة للقميص الجديد لِفريقها الكروي، والخاص بِالموسم المقبل 2021-2022.

وقالت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني في أحدث بيان لها، إن هذا اللباس يرتديه لاعبو فريقها الكروي في المقابلات خارج القواعد.

وبدا الزيّ الجديد للعملاق البافاري يُشبه – إلى حدّ ما – لباس المنتخب الوطني الجزائري الخاص بِالتدريبات.

ويتقاطع “محاربو الصحراء” وبايرن ميونيخ في نقطة واحدة، فحواها أن لباسهما من تفصيل الشركة الألمانية “أديداس”.

وترتبط “الفاف” بِعقدٍ مع شركة “أديداس”، بدأت مدّته بعد مونديال البرازيل صيف 2014، وتنقضي عقب إسدال ستار كأس العالم بِقطر أواخر ديسمبر 2022.

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