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رياضة

لباس المنتخب الوطني غالي الثمن ويُباع بـ “الأورو”

علي بهلولي
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لباس المنتخب الوطني غالي الثمن ويُباع بـ “الأورو”

تساءلت المنظمة الجزائرية لِحماية المستهلك عن سرّ ارتفاع أسعار لباس “محاربي الصحراء”، كما استغربت بيعه بِالعملة الأجنبية “الأورو”.

ومعلوم أن لباس المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم وبطل إفريقيا، من تفصيل شركة “أديداس” الألمانية. فيما أوكلت “الفاف” وبِصفة حصرية إلى شركة “دي زاد فان ستور” – التي يقع مقّرها في فرنسا (متجران بِسانت إيتيان وليون) – مهمّة تسويق زيّ “الخضر”، سواء ذلك الخاص بِالمقابلات أو الحصص التدريبية.

وقالت المنظمة الجزائرية لِحماية المستهلك في بيان لها نشرته، الأربعاء، إن أنصار المنتخب الوطني يفتخرون بِاقتناء وارتداء لباس زملاء القائد والجناح محرز. لكن الثمن ليس في متناول الجميع، ناهيك عن ضبطه بِعملة “الأورو”.

وأوضحت المنظمة الجزائرية لِحماية المستهلك أن ثمن لباس المنتخب الوطني يُقدّر بـ 97.90 أورو، المُرادف لِنحو مليون ونصف المليون سنتيم.

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