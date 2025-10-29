لباس جديد للمنتخب الوطني بِذكريات “كان” 1996

يبقى في حكم المؤكد أن المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم سيرتدي لباسا رياضيا جديدا في منافسة كأس العالم، المبرمجة الصيف المقبل بِأمريكا والمكسيك وكندا.

ويرتدي زملاء القائد والجناح رياض محرز اللباس الرياضي الحالي (الصورة المدرجة أعلاه) منذ أكتوبر 2024، تاريخ مواجهتَي الطوغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، سواء الأبيض أو الأخضر.

وقبل انطلاق المونديال بِنحو 8 أشهر ونصف الشهر، تسرّب اللباس الجديد لـ “محاربي الصحراء”، وتحديدا الزي الرئيسي.

وتميّز اللباس الرياضي الرئيسي بِلون أبيض طباشيري، وترصيع الصّدر بِالعلم الجزائري والشركة التي صمّمته ممثلة في “أديداس”، مع حذف شعار اتحاد الكرة الجزائري، كما تُبرزه الصورة الأولى المدرجة أدناه.

وبِالتركيز على تصميم الكتف، تعود بنا الذاكرة إلى لباس المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة بلاد الزعيم الراحل “نيلسون مانديلا” عام 1996، والذي كان من تصميم الشركة الجزائرية “دلتا سبور”. كما تُبرزه الصورتان الثانية والثالثة المدرجتان أدناه، حيث يظهر متوسط الميدان موسى صايب، ثم لاعب الوسط سي الطاهر شريف الوزاني رفقة المدافع فيصل حمداني في مواجهة ربع النهائي أمام جنوب إفريقيا.