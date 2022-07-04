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رياضة

لباس جديد لِبن ناصر وزملائه

علي بهلولي
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لباس جديد لِبن ناصر وزملائه

كشفت إدارة نادي ميلان آسي بطل إيطاليا، الإثنين، عن القميص الجديد لِفريقها الكروي في موسم 2022-2023.

وقالت إدارة نادي الميلان إن القميص الجديد سيرتديه متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر وزملاؤه، في المقابلات التي تُجرى داخل القواعد.

ولم تطرأ على القميص الجديد لِفريق “الروسونيري” تغييرات كثيرة (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه)، بِاستثناء اللّون الأسود الذي صار لافتا للنّظر، مقارنة بِالأحمر في الموسم الماضي (الصورة المُدرجة أعلاه).

وما زالت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي، تتعامل مع شركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الألمانية “بوما Puma“.

ولِمَن يتساءل عن سرّ وجود نجمة واحدة فقط تُرصّع صدر قميص الميلان، فإن تفسير ذلك فحواه أن الفريق نال 19 لقب بطولة إيطاليا، وأن كلّ 10 ألقاب تمنح لِصاحبها نجمة. مثلما هو الشّأن تماما مع الغريم التقليدي نادي الإنتر. بينما توجد ثلاث نجمات في قميص فريق جوفانتوس، لِأنه نال 36 لقب في منافسة “الكالتشيو”.

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