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رياضة

لباس سعودي للاعبي وفاق سطيف

علي بهلولي
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لباس سعودي للاعبي وفاق سطيف

أبرمت إدارة نادي وفاق سطيف، الأربعاء، اتّفاقية مع شركة العتاد واللّباس الرياضيَين السعودية “أوفسايد”.

وتبلغ مدّة الإتّفاقية ثلاثة أعوام، انطلاقا من الموسم الجديد 2021-2022. كما جاء في بيان لِإدارة نادي وفاق سطيف.

وتعني هذه الإتّفاقية، أن زملاء صانع الألعاب عبد المؤمن جابو سيرتدون لباسا رياضيا من صنع شركة “أوفسايد”.

وتتعاقد شركة “أوفسايد” في بلدها السعودية مع عدّة أندية، أبرزها فريق الطائي الذي صعد مُؤخّرا إلى بطولة القسم الأوّل.

ويرتدي لاعبو الوفاق السطايفي في الموسم الحالي، لباسا من صنع شركة “أمبرو” الإنجليزية.

في سياق آخر، صمّمت إدارة نادي “النّسر الأسود” شعارا جديدا لِفريقها الكروي، سيحمل طابعا رسميا انطلاقا من الاستحقاق المقبل.

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