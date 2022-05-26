“لباس فاضح”.. صور لحكيمي وزوجته تشعل وسائل التواصل

أثارت إطلالة زوجة اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، بمهرجان كان السينمائي في فرنسا، ضجة على مواقع التواصل بسبب ما اعتبره بعض المتابعين “لباسا فاضحا”.

وظهرت التونسية الإسبانية، هبة عبوك، في مهرجان كان رفقة زوجها، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بفستان أبيض على السجادة الحمراء، وسرعان ما تحولت إلى موضوع نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم مغردون على تويتر أشرف حكيمي، وأبدى أحدهم “أسفه” بسبب لباس زوجة اللاعب.

في المقابل، أشاد آخرون بـ”الإطلالة الجميلة” للاعب وزوجته.

واعتبر مغرد آخر أن حياة أشرف الشخصية تهمه وحده ولا يحق للآخرين التدخل فيها.

يذكر أن أشرف وزوجته الممثلة هبة، وهي من أصول تونسية ليبية، يحملان الجنسية الإسبانية.