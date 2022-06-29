لباس لاعبي “الكناري” صناعة دانماركية

أبرمت إدارة نادي شبيبة القبائل، الأربعاء، اتّفاقية مع شركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الدانماركية “هومل Hummel”.

وهكذا سيرتدي لاعبو المدرب جوزي ريغا في مقابلات الموسم الجديد، لباسا رياضيا يحمل علامة هذه الشركة.

وكان زملاء المهاجم بلال بن ساحة يرتدون في الموسم المُنقضي، لباسا رياضيا من تفصيل الشركة الإسبانية “خوما Joma”.

في سياق آخر، قرّرت إدارة نادي “الكناري” خوض منافسة رابطة أبطال إفريقيا للموسم الجديد، بِملعب “5 جويلية 1962”. ذلك أن ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو يخضع لِعملية ترميم، كما أنه لم ينل رخصة “الكاف” لاحتضان المقابلات القارّية.

بساط جديد

يشهد ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو عملية ترميم لِبساطه الاصطناعي، قبيل انطلاق الموسم الجديد.

وقامت إدارة هذا الملعب بِوضع بساط اصطناعي جديد، بعد اهتراء أرضية الميدان.