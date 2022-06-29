-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لباس لاعبي “الكناري” صناعة دانماركية

علي بهلولي
  • 2887
  • 0
لباس لاعبي “الكناري” صناعة دانماركية
الأرشيف

أبرمت إدارة نادي شبيبة القبائل، الأربعاء، اتّفاقية مع شركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الدانماركية “هومل Hummel”.

وهكذا سيرتدي لاعبو المدرب جوزي ريغا في مقابلات الموسم الجديد، لباسا رياضيا يحمل علامة هذه الشركة.

وكان زملاء المهاجم بلال بن ساحة يرتدون في الموسم المُنقضي، لباسا رياضيا من تفصيل الشركة الإسبانية “خوما Joma”.

في سياق آخر، قرّرت إدارة نادي “الكناري” خوض منافسة رابطة أبطال إفريقيا للموسم الجديد، بِملعب “5 جويلية 1962”. ذلك أن ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو يخضع لِعملية ترميم، كما أنه لم ينل رخصة “الكاف” لاحتضان المقابلات القارّية.

بساط جديد

يشهد ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو عملية ترميم لِبساطه الاصطناعي، قبيل انطلاق الموسم الجديد.

وقامت إدارة هذا الملعب بِوضع بساط اصطناعي جديد، بعد اهتراء أرضية الميدان.

مقالات ذات صلة
مريزيق يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك المصريين

مريزيق يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك المصريين

“الخضر” لحسم بطاقة العبور في “داربي” مغاربي مثير

“الخضر” لحسم بطاقة العبور في “داربي” مغاربي مثير

بدران يوقع موسمين مع نادي ضمك السعودي

بدران يوقع موسمين مع نادي ضمك السعودي

زلزال وهران يثير الهلع داخل القرية المتوسطية

زلزال وهران يثير الهلع داخل القرية المتوسطية

مدرب جديد لِأربعة دوليين جزائريين

مدرب جديد لِأربعة دوليين جزائريين

فضية وبرونزية للرياضة الجزائرية

فضية وبرونزية للرياضة الجزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد