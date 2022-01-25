لباس لاعبي منتخبَي السنيغال وجزر الرأس الأخضر لا يسرّ الناظرين!
ارتدى لاعبو منتخبَي السنيغال وجزر الرأس الأخضر لباسا رياضيا باهتا، لا يتناسب مع التصوير التلفزيوني، وأيضا لا يُساعد الحكم على التمييز بين المتنافسين.
ودخل لاعبو منتخب السنيغال بِزيّ أخضر، نظير لباس أزرق لِمنافسيهم من جزر الرأس الأخضر.
وبدت الصور التلفزيونية شاحبة وباهتة، ليس بِسبب رداءة الطاقم المكلّف بِنقل المباراة على الهواء مباشرة، أو قِدم المعدّات التكنولوجية. ولكن بِسبب نوعية لباس المنتخبَين فوق أرضية ميدان خضراء، وفي توقيت بعد العصر (تأثير أشعة الشمس).
ومعلوم أن “الفيفا” تُجبر المنتخبَين المتنافسَين أو الناديَين، على ارتداء لباس يُساهم في نقل صورة تلفزيونية واضحة وممتعة العين، وأيضا لا يُتعب الحكم أثناء التمييز بين المتنافسين.
وكان بِإمكان لاعبي منتخب السنيغال ارتداء زيّ أبيض، نظير لباس أزرق لِنظرائهم من جزر الرأس الأخضر. أو أخضر لـ “أسود تيرانغا” وأحمر لـ “القروش”. وهي أزياء بديلة ومتوفّرة لدى الفريقَين.
#TeamSenegal et #TeamCapeVerde observent une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de l’incident du Stade de Olembe. 🙏#TotalEnergiesAFCON2021 | #CAN2021 | #SENCPV pic.twitter.com/D615XIqw3F
— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 – FR (@caf_online_FR) January 25, 2022
Quand tu regardes Sénégal-CapVert en noir et blanc, tu galères. #SENCPV #CAN2021 pic.twitter.com/nmQrJVui0X
— Mamane Gondwana (@mamaneshow) January 25, 2022
Le poteau de Mané. Il a failli marquer un but magnifique. #SENCPV pic.twitter.com/yCl1HK2i9Z
— Mamadou NDIAYE (@ndiaye15mamadou) January 25, 2022