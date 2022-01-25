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رياضة

لباس لاعبي منتخبَي السنيغال وجزر الرأس الأخضر لا يسرّ الناظرين!

علي بهلولي
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لباس لاعبي منتخبَي السنيغال وجزر الرأس الأخضر لا يسرّ الناظرين!

ارتدى لاعبو منتخبَي السنيغال وجزر الرأس الأخضر لباسا رياضيا باهتا، لا يتناسب مع التصوير التلفزيوني، وأيضا لا يُساعد الحكم على التمييز بين المتنافسين.

ودخل لاعبو منتخب السنيغال بِزيّ أخضر، نظير لباس أزرق لِمنافسيهم من جزر الرأس الأخضر.

وبدت الصور التلفزيونية شاحبة وباهتة، ليس بِسبب رداءة الطاقم المكلّف بِنقل المباراة على الهواء مباشرة، أو قِدم المعدّات التكنولوجية. ولكن بِسبب نوعية لباس المنتخبَين فوق أرضية ميدان خضراء، وفي توقيت بعد العصر (تأثير أشعة الشمس).

ومعلوم أن “الفيفا” تُجبر المنتخبَين المتنافسَين أو الناديَين، على ارتداء لباس يُساهم في نقل صورة تلفزيونية واضحة وممتعة العين، وأيضا لا يُتعب الحكم أثناء التمييز بين المتنافسين.

وكان بِإمكان لاعبي منتخب السنيغال ارتداء زيّ أبيض، نظير لباس أزرق لِنظرائهم من جزر الرأس الأخضر. أو أخضر لـ “أسود تيرانغا” وأحمر لـ “القروش”. وهي أزياء بديلة ومتوفّرة لدى الفريقَين.

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