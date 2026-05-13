-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لباس “محاربي الصحراء” المونديالي.. كم سعره؟

الشروق الرياضي
  • 474
  • 0
لباس “محاربي الصحراء” المونديالي.. كم سعره؟

يستعدّ المنتخب الوطني الجزائري لِخوض منافسة كأس العالم، التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وقبل ذلك، كان اتحاد لكرة الجزائري قد كشف عن لباس زملاء القائد رياض محرز الأساسي، أو الخاص بالمقابلات داخل القواعد، وتحديدا الأبيض. فيما لا يزال “محاربو الصحراء” لم يواجهوا به منافسيهم بِالزي الثاني، ونعني به الأخضر.

وتُبرز الصورتان المدرجتان لباس المنتخب الوطني في مونديال 2026، مع بعض التعديلات الطفيفة، حيث ستقوم شركة “أديداس” بِإضافة شعار المنافسة، وعادة ما يكون مُرصّعا على الكتف.

وبخصوص السعر الذي ضبطته الشركة الألمانية والذي يهمّ الجمهور، فهو يترواح ما بين 1.5 مليون سنتيم و2.1 مليون سنتيم.

مقالات ذات صلة
فارس غديميس… من لاعب هاو في الدرجة الخامسة إلى مونديال 2026

فارس غديميس… من لاعب هاو في الدرجة الخامسة إلى مونديال 2026

المنتخب الجزائري لكرة اليد يباشر تحضيراته بوديتين أمام تونس

المنتخب الجزائري لكرة اليد يباشر تحضيراته بوديتين أمام تونس

“الفيفا” في ورطة… 2.7 مليار شخص في العالم بلا ناقل تلفزيوني للمونديال

“الفيفا” في ورطة… 2.7 مليار شخص في العالم بلا ناقل تلفزيوني للمونديال

“وحش” السباحة الجزائرية يجلد خصومه

“وحش” السباحة الجزائرية يجلد خصومه

11 ألف دولار يوميًا لكل لاعب يشارك في كأس العالم

11 ألف دولار يوميًا لكل لاعب يشارك في كأس العالم

جوفنتوس الإيطالي يدخل سباق التعاقد مع إبراهيم مازة

جوفنتوس الإيطالي يدخل سباق التعاقد مع إبراهيم مازة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد