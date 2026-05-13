لباس “محاربي الصحراء” المونديالي.. كم سعره؟

يستعدّ المنتخب الوطني الجزائري لِخوض منافسة كأس العالم، التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وقبل ذلك، كان اتحاد لكرة الجزائري قد كشف عن لباس زملاء القائد رياض محرز الأساسي، أو الخاص بالمقابلات داخل القواعد، وتحديدا الأبيض. فيما لا يزال “محاربو الصحراء” لم يواجهوا به منافسيهم بِالزي الثاني، ونعني به الأخضر.

وتُبرز الصورتان المدرجتان لباس المنتخب الوطني في مونديال 2026، مع بعض التعديلات الطفيفة، حيث ستقوم شركة “أديداس” بِإضافة شعار المنافسة، وعادة ما يكون مُرصّعا على الكتف.

وبخصوص السعر الذي ضبطته الشركة الألمانية والذي يهمّ الجمهور، فهو يترواح ما بين 1.5 مليون سنتيم و2.1 مليون سنتيم.