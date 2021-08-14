لباطشة: رئيس الجمهورية لم يغلق باب تعديل قانون التقاعد

فتح الملف مع الدخول الاجتماعي المقبل

كشف الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباشطة أن السلطات العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية لم ترفض ولم تغلق باب الحوار بشأن تعديل قانون التقاعد وخصوصا قضية الإحالة بعد 32 سنة خدمة.

وذكر سليم لباطشة خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى ولاية تيزي وزو خلال نقاش مع عمال ونقابيين، وفق مصادر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه من خلال لقاءاته بمختلف المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس الجمهورية، فقد أبدوا الاستعداد لفتح ملف التقاعد للحوار والتعديل، خصوصا ما تعلق بمنح التقاعد للعمال الذين أكملوا 32 سنة خدمة.

وحسب لباطشة، فإن المركزية النقابية أعدت ملفا كاملا بشأن تعديل التقاعد سيقدم خلال الدخول الاجتماعي المقبل، خصوصا في ظل وجود برلمان جديد سيتولى مناقشة التعديلات المحتملة على هذا القانون.

ووفقا لما دار بين لباطشة وعمال ونقابيين، فإن الحكومات السابقة تسرعت في تعديل القانون دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العامل الذي لم يشرك في عملية التعديل، موضحا أن من يكمل 32 سنة خدمة يكون قد حقق 80 بالمائة من تقاعده، وعندما يواصل عمله فوق 32 سنة، فكيف يتم تعويضه بشأن تلك السنوات؟ وهل يتم تعويضه عنها بنسبة مائة بالمائة أم لا؟

وبدا لباطشة مصمما على إعادة العمل بالتقاعد بعد إتمام 32 سنة خدمة، وهو الشق الذي حاز حصة الأسد من مشروع التعديل الذي سيقدم للسلطات العليا للبلاد مع الدخول الاجتماعي المقبل.

وعند زيارته للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “أونيام” بتيزي وزو دائما، شدد لباطشة على أن الشركة لها منتجات مطلوبة في السوق ولذلك وجب منح الفرصة لها كي تعمل، من خلال تقديم القروض البنكية لها وتركها تعمل وليس مطالبة البنوك بسداد القروض بعد 6 أشهر فقط، بل جعل السداد يتم على المدى البعيد، ولمح إلى وجود أطراف تعمل في كل مرة تقوم فيها السلطات بإعادة بعث الشركة بتكسير الجهود وعرقلة مسار التطوير للشركة.

وتشهد المنصات الاجتماعية منذ أشهر حملة من أجل تعديل قانون التقاعد وخصوصا ما تعلق بـالاستفادة منه بعد إتمام 32 سنة خدمة، في حين تتحجج السلطات بأن التوازنات المالية لصندوق التقاعد لا تسمح بتعديل القانون.