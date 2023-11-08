لبحث الوضع في غزة.. السعودية تعلن استضافة قمتين “عربية وإسلامية”

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الأربعاء، أن المملكة ستستضيف قمتين للدول العربية والإسلامية خلال الأيام المقبلة لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الفالح في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة “سنرى هذا الأسبوع وفي الأيام القليلة المقبلة السعودية تعقد قمة عربية طارئة في الرياض”.

وأضاف “خلال أيام قليلة ستشهدون عقد السعودية قمة إسلامية”.

وأفاد موقع اعتماد أونلاين الإخباري بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى السعودية يوم الأحد لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي، وهي أول زيارة لرئيس إيراني منذ أنهت طهران والرياض عداء دام سنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين في مارس.

وقال الفالح أيضا إن السعودية ستعقد قمة مع الدول الإفريقية، دون أن يحدد موعدا. وأضاف “على المدى القصير، سيكون الهدف من عقد هذه القمم الثلاث والتجمعات الأخرى تحت قيادة السعودية هو الدفع نحو حل سلمي للصراع”.

غير أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا في وقت متأخر من الثلاثاء قالت فيه إن القمة مع الدول الأفريقية، التي كان مقررا لها مطلع الأسبوع المقبل، ستتأجل من أجل التركيز على القمتين الأخريين.