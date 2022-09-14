لبنانية تحتجز رهائن داخل مصرف وتهدد بإحراق نفسها (فيديو)
احتجزت سيدة لبنانية رهائن وهددت بإحراق نفسها داخل أحد مصارف بيروت، مطالبة باسترداد وديعة لعلاج شقيقتها.
وتداول نشطاء فيديو اقتحام الشابة التي تدعى سالي، فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.
وكانت سالي تحمل عبوة بنزين ومسدس، وتصرخ بأعالي صوتها :أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي”.
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(لبنان)
إقتحام بنك لبنان والمهجر فرع السوديكو من قبل جمعية صرخة للمطالبة بأموالهم pic.twitter.com/BZtT8EA5FP
— بندر الشايع🇸🇦 (@bandershaya) September 14, 2022
ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مصدر أمني لبناني قوله إن “مودعون أحدهم على الأقل يحمل سلاحا يحتجزون رهائن في المصرف”.
وألقت “س.ح” البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها، في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة، بحسب وكالة الإعلام الرسمية.
مودعة بمصرف #لبنان والمهجر تحمل سلاحا وتحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها بعد سكب بنزين على نفسها وعلى الموظفين
#الحدث_عاجل
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— ا لـحـدث (@AlHadath) September 14, 2022
ونشرت المرأة فيديو على صفحتها في فيسبوك، وقالت إنها اقتحمت فرع مصرف “بلوم بنك” في منطقة الأشرفية، وهددت بإحراق نفسها في حال لم تسترد وديعة شقيقتها التي تتعالج من السرطان في أحد المستشفيات.
ولاحقا، قالت جمعية المودعين: “المودعة المسلحة تغادر المصرف بعد حصولها على 20 ألف دولار من مدخراتها لعلاج شقيقتها من السرطان”.
الأمن العام اللبناني أوقف المودعة المسلحة التي اقتحمت مصرفا بعد تسلمها 20 ألف دولار #العربية pic.twitter.com/PdigV40QOV
— العربية (@AlArabiya) September 14, 2022
وفي أوت الماضي، احتجز مسلح رهائن بمصرف “فدرال بنك” في لبنان، وسلم نفسه لقوات الشرطة، بعد اتفاق على تسلم جزء من ودائعه المالية لعلاج والده.
ووافق المسلح على تسليم نفسه بعد قبوله بأخذ 30 ألف دولار من ودائعه في البنك، التي قال إنها تفوق 200 ألف دولار.
ويعاني لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة منذ نحو ثلاث سنوات، تسببت بانهيار قيمة العملة المحلية، وأزمة في قطاع المصارف والصيرفة.