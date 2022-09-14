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جواهر

لبنانية تحتجز رهائن داخل مصرف وتهدد بإحراق نفسها (فيديو)

جواهر الشروق
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لبنانية تحتجز رهائن داخل مصرف وتهدد بإحراق نفسها (فيديو)

احتجزت سيدة لبنانية رهائن وهددت بإحراق نفسها داخل أحد مصارف بيروت، مطالبة باسترداد وديعة لعلاج شقيقتها.

وتداول نشطاء فيديو اقتحام الشابة التي تدعى سالي، فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.

وكانت سالي تحمل عبوة بنزين ومسدس، وتصرخ بأعالي صوتها :أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي”.

ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مصدر أمني لبناني قوله إن “مودعون أحدهم على الأقل يحمل سلاحا يحتجزون رهائن في المصرف”.

وألقت “س.ح” البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها، في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة، بحسب وكالة الإعلام الرسمية.

ونشرت المرأة فيديو على صفحتها في فيسبوك، وقالت إنها اقتحمت فرع مصرف “بلوم بنك” في منطقة الأشرفية، وهددت بإحراق نفسها في حال لم تسترد وديعة شقيقتها التي تتعالج من السرطان في أحد المستشفيات.

ولاحقا، قالت جمعية المودعين: “المودعة المسلحة تغادر المصرف بعد حصولها على 20 ألف دولار من مدخراتها لعلاج شقيقتها من السرطان”.

وفي أوت الماضي، احتجز مسلح رهائن بمصرف “فدرال بنك” في لبنان، وسلم نفسه لقوات الشرطة، بعد اتفاق على تسلم جزء من ودائعه المالية لعلاج والده.

ووافق المسلح على تسليم نفسه بعد قبوله بأخذ 30 ألف دولار من ودائعه في البنك، التي قال إنها تفوق 200 ألف دولار.

ويعاني لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة منذ نحو ثلاث سنوات، تسببت بانهيار قيمة العملة المحلية، وأزمة في قطاع المصارف والصيرفة.

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