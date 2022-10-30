لبنان بين نهاية عهدة الرئيس عون وإعلان استقالة حكومة ميقاتي

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأحد، عن توقيع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.

يأتي هذا يوما واحدا قبل انتهاء الولاية الرئاسية لميشال عون في لبنان، وبعد فشل ميقاتي في تشكيل الحكومة، منذ تكليفه من قبل الرئاسة في جويلية الماضي.

وأصبحت لبنان أمام حالة فراغ دستوري، إذ ينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس، في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد.

من جهته، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن مرسوم استقالة الحكومة الذي وقعه عون “يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.

وأكد ميقاتي أن الحكومة “ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، وبينها تصريف الأعمال. وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها”.