لبنان تستدعي سفيرها في فرنسا

بعد اتهامه بالاغتصاب

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية يوم الخميس سفيرها لدى فرنسا رامي عدوان، بعد التحقيق معه بتهمة الاغتصاب عقب شكوى قدّمتها موظفتان سابقتان في السفارة.

وجاء في بيان للخارجية اللبنانية:”متابعة للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا. وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من الوزارة إلى باريس، تقرر استدعاء السفير إلى الإدارة المركزية”.

وكانت الخارجية الفرنسية قد فتحت تحقيقا حول اتهام عدوان، الذي يشغل منصبه منذ 2017، بالاغتصاب والعنف ضد موظفتين سابقتين في السفارة اللبنانية بباريس.

ونقلت “فرانس برس” عن الخارجية الفرنسية، أن هذه الأخيرة طلبت من السلطات اللبنانية رفع الحصانة عن السفير، “من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي”.