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لبنان: تضرر أحد مواقع اليونسكو الأثرية جراء قصف الاحتلال

الشروق أونلاين
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لبنان: تضرر أحد مواقع اليونسكو الأثرية جراء قصف الاحتلال
أرشيف
موقع أثري في صور اللبنانية

تعرّض موقع أثري مدرج في قائمة التراث العالمي في مدينة صور اللبنانية لأضرار بالغة نتيجة تجدّد العدوان القصف الصهيوني على جنوب البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس يوم الإثنين، عن مدير المواقع الأثرية في جنوب لبنان علي بدوي إن القصف الذي وقع أمس الأحد، تسبّب بـ”أكبر أذى يتعرض له الموقع خلال هذه الحرب”.

وتُعدّ مدينة صور الساحلية الواقعة على بُعد نحو 20 كيلومترا من الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أقدم مدن حوض البحر المتوسط.

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حيث يعود تأسيسها إلى عهد الفينيقيين وهي تضمّ آثارا موقعين أثريين مدرجين على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي

وشنّ الاحتلال الصهيوني غارات واسعة النطاق على صور يوم الأحد، بعد أن أصدر ما يسمّيه إنذار إخلاء لسكان أحياء عديدة من المدينة،  بما فيها الحي الذي يضمّ بنايات أثرية تعود لآلاف السنين.

وأوضح بدوي أن “كمية الردم والدمار بالموقع مرتفعة، نتيجة الضربات التي لحقت بالمباني المجاورة. فضلا عن إصابة مباشرة للموقع أدّت إلى ضرر كبير في المنشآت المدنية”.

كما أشار المتحدث إلى أن الظروف الأمنية تحول دون وصول الخبراء إلى الموقع لمعاينة الأضرار. مؤكدا  أنه جرى إبلاغ اليونيسكو بالأمر.

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