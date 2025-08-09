لبنان.. قتلى في صفوف الجيش بسبب انفجار مخلفات الحرب

لقي عدد من عناصر الجيش اللبناني، السبت، حتفهم وأصيب آخرون إثر انفجار وقع في مدينة صور جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: “انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، ومعلومات عن وقوع إصابات بينهم قتلى”.

وكتب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عبر حسابه في منصة “إكس”: “بكثير من الألم يزف لبنان ابناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني. إن لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحمهم الله أبطالنا”.