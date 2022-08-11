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لبنان: مسلّح يحتجز رهائن داخل بنك للمطالبة باسترداد أمواله

الشروق أونلاين
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لبنان: مسلّح يحتجز رهائن داخل بنك للمطالبة باسترداد أمواله
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لقطة من الفيديو

احتجز مسلّح في لبنان رهائن داخل أحد البنوك، من أجل المطالبة باسترداد أمواله البالغة قيمتها 210 آلاف دولار، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية.

وحسب المصادر، فقد تعرض فرع “فيدرال بنك” بشارع الحمرا في بيروت، لعملية اقتحام واحتجاز رهائن بينهم موظفون وزبائن.

ونقلت مواقع محلية عن شهود عيان، أنّ الخاطف أطلق 3 رصاصات تحذيرية، قبل احتجاز الرهائن. كما هدّد الفاعل باستعمال مادة حارقة لإشعال جسده وإحراق البنك.

وتفرض البنوك في لبنان، منذ اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد، قيودا شديدة على سحب الأموال بالعملة الأجنبية،  كما تضع سقوفا منخفضة على سحب الأموال بالعملة المحلية.

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