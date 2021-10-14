لبنان: مظاهرة لأنصار حزب الله تتحول إلى مواجهات مسلحة (صور وفيديو)

تحولت مظاهرة لأنصار حزب الله، الخميس، إلى مواجهات مسلحة، خلفت حسب الحصيلة الأولية 6 قتلى و60 جريحا.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن المواجهة كانت بين عناصر من حزب الله وحركة أمل، على إثر مظاهرة لإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

وتظاهر عشرات من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت الخميس رفضاً لأداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي تزداد الضغوط السياسية عليه بعد طلبه ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين.

وتزامنت التظاهرة مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزيران سابقان طلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، ما يتيح له استئناف تحقيقاته.

هذا وأعلن الجيش اللبناني أن وحداته المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر، كما طلب من المدنيين إخلاء الشوارع.

وأجرى الرئيس ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيدا لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ”الاستنسابية والتسييس”.

ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.