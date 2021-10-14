لبنان: مظاهرة لأنصار حزب الله تتحول إلى مواجهات مسلحة (صور وفيديو)
تحولت مظاهرة لأنصار حزب الله، الخميس، إلى مواجهات مسلحة، خلفت حسب الحصيلة الأولية 6 قتلى و60 جريحا.
إعلام لبناني يعلن مقتل 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين بجروح حتى الآن جراء اشتباكات #بيروت المسلحة #أخبار_الآن pic.twitter.com/Si8vwL5ayx
— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) October 14, 2021
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن المواجهة كانت بين عناصر من حزب الله وحركة أمل، على إثر مظاهرة لإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت
Heavy gunfire breaks out during a #Beirut protest calling for the removal of a judge. Hundreds of #Hezbollah and Amal supporters were marching to Beirut’s Palace of Justice.
#لبنان 🇱🇧🔥 #الطيونة #حركة_امل #سمير_جعجع #حزب_الله #القاضي_بيطار #Lebanon t pic.twitter.com/QTFTDiqJWL
— Migrant News (@news_migrant) October 14, 2021
وتظاهر عشرات من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت الخميس رفضاً لأداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي تزداد الضغوط السياسية عليه بعد طلبه ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين.
وتزامنت التظاهرة مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزيران سابقان طلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، ما يتيح له استئناف تحقيقاته.
مواجهات في لبنان بين عناصر من حـ.ـزب الله وحركة أمل pic.twitter.com/as6srVnHh8
— وكالة خبر الفلسطينية (@khbrpressps) October 14, 2021
هذا وأعلن الجيش اللبناني أن وحداته المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر، كما طلب من المدنيين إخلاء الشوارع.
وأجرى الرئيس ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيدا لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ”الاستنسابية والتسييس”.
ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.