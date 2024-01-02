لبنان يرفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساء الثلاثاء، من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، ضد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة بيروت.

وجاء في بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية، إن شكوى لبنان إلى مجلس الأمن تأتي “على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية، بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وكان ميقاتي قد عبّر في وقت سابق، عن إدانته للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، مسفرا عن استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.

وقال ميقاتي في بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية إن هذا العدوان “جريمة إسرائيلية جديدة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات”.

“كما أن هذا الانفجار هو حكما، توريط للبنان، ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن البلاد”، يضيف المسؤول.

ودعا ميقاتي “الدول المعنية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها”. محذّرا من لجوء الاحتلال إلى “تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية (للبنان)”.