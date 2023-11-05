لبنان يقدم شكوى للأمم المتحدة بعد قتل إسرائيل لأطفال في جنوب البلاد

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أن لبنان سيقدم شكوى للأمم المتحدة حول استشهاد مدنيين في عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان.

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أن لبنان سيقدم شكوى للأمم المتحدة حول استشهاد مدنيين في عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان.

وفي تصريح له لوكالة “رويترز“، اليوم الأحد 5 نوفمبر، قال عبد الله بوحبيب إن لبنان سيقدم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مقتل مدنيين بينهم أطفال في الهجوم. فيما وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ما حدث في جنوب لبنان من عدوان على أنه “جريمة بشعة”.

فيما أدان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري العدوان وقال “ان ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها والعسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى إستخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجاً لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد.”

وقالت السلطات اللبنانية أن ضربة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وجدتهم اليوم الأحد 5 نوفمبر. وحسب تقرير قوى الأمن اللبنانية فالأطفال قتلوا عندما استهدفت القوات الصهيونية السيارة التي كانوا يستقلونها أثناء مرورها بين قريتي عيناتا وعيترون. وقُتلت جدتهم وأصيبت والدتهم.