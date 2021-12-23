لبيد لبوريطة: لا عذر لك لعدم زيارة إسرائيل بعد زوال أوميكرون (فيديو)

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد نظيره المغربي ناصر بوريطة إلى زيارة تل أبيب، مشيرا إلى أنه يعذره لعدم مجيئه الشهر الماضي بسب تفشي أوميكرون.

وقال لبيد “أرحب بصديقي الوزير بوريطة لزيارة إسرائيل في أقرب وقت ممكن، وإطلاق مبادرات جديدة لتقوية علاقاتنا يجب أن نلتقي مباشرة ونبني أشياء كبيرة لصالح شعبينا، “.

وتابع لبيد موجها كلامة لبوريطة: “أنت محظوظ بسبب تفشي أومكيرون وإلا لكنت ضايقتك لعدم مجيبئك الشهر الماضي”.

وأضاف لبيد لبوريطة “موعدي النهائي بعد يومين لذلك لديك العذر وآمل ألا يطول هذا العذر”.

بدوره أعرب وزير الخارجية المغربي عن “أمله بزيارة إسرائيل قريبا”، ولقاء لبيد مجددا بعدما كان قد زار الرباط في أوت.

وجاءت دعوة لبيد أثناء اجتماع عبر الفيديو، الأربعاء، جمعه مع بوريطة وأيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة مرور عام على تطبيع علاقات البلدين.

بوريطة يحتفل بالذكرى الأولى للتطبيع مع الكيان الصهيوني

واحتفل ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، إلى جانب كل من وزير الخارجية الأمريكي، ووزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، بالذكرى الأولى للتوقيع على الإعلان الثلاثي المشترك بين المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.

ونشرت وزارة خارجية المغرب بيانا بخصوص الاحتفال بالذكرى الأولى للتوقيع على الإعلان الثلاثي المشترك.