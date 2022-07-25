لتجنّب حرب عالمية.. بايدن يرفض تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
أكّد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن غير مستعدّ لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى، مبررا ذلك بتجنّب “الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة”.
وقال سوليفان في تصريح للإعلام يوم الأحد: “هناك بعض الوسائل التي أعلن الرئيس أنه ليس مستعدا لتقديمها، من بينها صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدى، والتي يبلغ مداها 300 كيلومتر”.
وأضاف:” بايدن يرى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، هو فعل كل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا والدفاع عنها. ولكن الهدف الآخر هو ضمان ألا ينتهي بنا المطاف إلى حرب عالمية ثالثة”.
الخارجية الروسية: مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا
وفي 4 ماي 2022، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن “مرتزقة إسرائيليين” يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كتيبة آزوف التي تصفها موسكو بـ”النازية”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك: “سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون الإسرائيليون في سماعه. في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع مقاتلي آزوف”.
وأسّست كتيبة آزوف الأوكرانية في 2014 من قبل ناشطين من اليمين المتطرف، قبل أن تصبح لاحقا جزء من القوات العسكرية الرسمية.
روسيا تطلب من الولايات المتحدة وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
في 25 أفريل 2022، وجّهت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة تطالبها فيها بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. فيما يستمرّ التدخّل العسكري الروسي هناك لأكثر من 60 يوما.
وحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية يوم الإثنين، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إنّ “إرسال أسلحة إلى كييف لا يساهم في إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة”.
وأضاف أنطونوف في مقابلة تلفزيونية، أنّ الولايات المتحدة ورّدت نحو 800 مليون دولار من الأسلحة نحو أوكرانيا.
وتابع يقول: “مايريدونه هو منع روسيا من الوقوف على قدميها، مثلما صرّح أحد أعضاء مجلس الشيوخ”.
كوريا الجنوبية ترفض توجيه أسلحة إلى أوكرانيا
يوم 20 أفريل، قال رئيس الوكالة الحكومية للأسلحة في كوريا الجنوبية كانغ أون-هو، إن إرسال دبابات ومقاتلات إلى أوكرانيا قد يكون بلا جدوى.
وبرّر المسؤول الكوري موقفه بأن القوات الأوكرانية ستحتاج إلى عدّة شهور من التدريب لتتمكّن من استخدام أنظمة أسلحة جديدة.
وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” المحلية للأنباء. فقد أكّد المسؤول موقف بلاده الرافض لتقديم أسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة التدخّل العسكري الروسي في أراضيها.
البنتاغون: دول في الناتو تزوّد أوكرانيا بالدبابات لمواجهة القوات الروسية
في 14 أفريل، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ عدّة دول في حلف الناتو قد بدأت في تزويد أوكرانيا بالدبابات. لمواجهة التدخّل العسكري الروسي في أراضيها.
من جهة أخرى، قالت الوزارة إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاول التواصل مع نظيره الروسي سيرغي شويغو لكن موسكو لم تتجاوب مع طلبه.
مكتب زيلينسكي: تنفيذ اتفاقيات لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا
ويوم 9 أفريل، تحدّث مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تنفيذ اتفاقيات بين كييف ودول أجنبية بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
جاء ذلك في اجتماع عقده زيلينسكي عن بعد، مع “أعضاء مجلس الوزراء وقيادة القوات المسلّحة ووكالات إنفاذ القانون ومجلس الأمن القومي والدفاع”.
وقد تمّ إطلاع زيلينسكي في خلال الاجتماع على “تنفيذ الاتفاقيات مع القادة الأجانب بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا”.
كما ناقش المشاركون “حالة استعداد الجيش للقيام بالمهام الجارية لصدّ العدوان المسلّح الروسي”، يضيف ذات البيان.
دولة في حلف الناتو تصدر قانونا يحظر نقل الأسلحة إلى أوكرانيا
وفي 7 مارس، أصدر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مرسوما يقضي بحظر نقل الأسلحة إلى الأراضي الأوكرانية.
وتزامنت الخطوة المجرية مع استمرار التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا، وسط تنديد وعقوبات غربية ضدّ موسكو.
وأصبحت المجر، العضو السابق في حلف وارسو في فترة الاتحاد السوفياتي. عضوا منذ مارس 1999 في حلف شمال الأطلسي، الخصم العسكري التاريخي لموسكو.