لتجنّب حرب عالمية.. بايدن يرفض تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

وأضاف:” بايدن يرى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، هو فعل كل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا والدفاع عنها. ولكن الهدف الآخر هو ضمان ألا ينتهي بنا المطاف إلى حرب عالمية ثالثة”.

وقال سوليفان في تصريح للإعلام يوم الأحد: “هناك بعض الوسائل التي أعلن الرئيس أنه ليس مستعدا لتقديمها، من بينها صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدى، والتي يبلغ مداها 300 كيلومتر”.

أكّد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن غير مستعدّ لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى، مبررا ذلك بتجنّب “الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة”.

الخارجية الروسية: مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا

وفي 4 ماي 2022، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن “مرتزقة إسرائيليين” يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كتيبة آزوف التي تصفها موسكو بـ”النازية”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك: “سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون الإسرائيليون في سماعه. في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع مقاتلي آزوف”.

وأسّست كتيبة آزوف الأوكرانية في 2014 من قبل ناشطين من اليمين المتطرف، قبل أن تصبح لاحقا جزء من القوات العسكرية الرسمية.

روسيا تطلب من الولايات المتحدة وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

في 25 أفريل 2022، وجّهت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة تطالبها فيها بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. فيما يستمرّ التدخّل العسكري الروسي هناك لأكثر من 60 يوما.

وحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية يوم الإثنين، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إنّ “إرسال أسلحة إلى كييف لا يساهم في إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة”.

وأضاف أنطونوف في مقابلة تلفزيونية، أنّ الولايات المتحدة ورّدت نحو 800 مليون دولار من الأسلحة نحو أوكرانيا.

وتابع يقول: “مايريدونه هو منع روسيا من الوقوف على قدميها، مثلما صرّح أحد أعضاء مجلس الشيوخ”.

كوريا الجنوبية ترفض توجيه أسلحة إلى أوكرانيا

يوم 20 أفريل، قال رئيس الوكالة الحكومية للأسلحة في كوريا الجنوبية كانغ أون-هو، إن إرسال دبابات ومقاتلات إلى أوكرانيا قد يكون بلا جدوى.

وبرّر المسؤول الكوري موقفه بأن القوات الأوكرانية ستحتاج إلى عدّة شهور من التدريب لتتمكّن من استخدام أنظمة أسلحة جديدة.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” المحلية للأنباء. فقد أكّد المسؤول موقف بلاده الرافض لتقديم أسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة التدخّل العسكري الروسي في أراضيها.