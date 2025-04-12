لتحديث خدماته المصرفية.. البنك الوطني للإسكان يستعد لإطلاق نظام معلوماتي متطور

أعلن البنك الوطني للإسكان (BNH)، اليوم السبت، عن قرب إطلاق نظام معلوماتي جديد يحمل اسم Core Banking System (CBS) ، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى عصرنة خدماته وتعزيز قدراته الرقمية.

وحسب الإذاعة الجزائرية، فإنه وفقاً لما جاء في العدد الأخير من مجلة البنك المتخصصة “المشيّدون”، سيسمح النظام الجديد بإدارة شاملة لكافة الأنشطة المصرفية والخدمات المقدمة للزبائن، من خلال حلول تكنولوجية متكاملة ومتطورة.

وأكد المدير العام للبنك، أحمد بلعياط، أن نظام CBS يُعد أحد المحاور الاستراتيجية في مخطط التحول الرقمي للبنك، مشيراً إلى أن “تفعيل هذا النظام سيُحدث نقلة نوعية في تسيير العمليات المصرفية، بما يضمن السرعة، الفعالية، والأمان في التعاملات مع الزبائن والشركاء”.

واعتبر بلعياط أن المشروع “استراتيجي ومعقد”، ويتطلب “كفاءات بشرية عالية التأهيل، وخبرة تقنية، ومتابعة تكنولوجية دقيقة”، مؤكداً التزام البنك بتوفير كل الوسائل اللازمة لإنجاح هذه الخطوة.

وفي السياق ذاته، حصل مركز بيانات بنك الإسكان، الذي أنشئ بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة، على شهادة التصنيف العالمية Up-time Tier III Design نهاية شهر فيفري الماضي، وهي أول شهادة من نوعها تُمنح لبنك جزائري، ما يُعد إنجازاً بارزاً للقطاع البنكي الوطني.

وأوضح بلعياط أن سوق البرمجيات المصرفية الأساسية يشهد نمواً سريعاً، متوقعاً أن يصل حجمه إلى نحو 19.9 مليار دولار في عام 2025، و59.6 مليار دولار بحلول عام 2032، وهو ما يعكس توجه البنوك العالمي نحو تبني أنظمة معلوماتية مبتكرة.

ومن جانبه، أكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى زروالي أن “تصميم نظام بنكي أساسي محلي الصنع في الجزائر أمر ممكن”، داعياً إلى إطلاق مسابقة وطنية بدعم مالي كبير لتشجيع الكفاءات الوطنية على تطوير هذا النوع من الأنظمة الاستراتيجية.