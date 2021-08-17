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اقتصاد

لترقية الصادارات نحو الدول الإفريقية.. إنجاز مناطق عبور بثلاث ولايات حدودية

الشروق أونلاين
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لترقية الصادارات نحو الدول الإفريقية.. إنجاز مناطق عبور بثلاث ولايات حدودية

شرع المجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجستيك (لوجيترانس) في إنجاز مناطق عبور بكل من تمنراست وتندوف وإليزي لتشجيع الصادارات نحو الدول الإفريقية.

وأوضحت سلماني راضية مديرة التطوير بمجمع لوجيترانس، الثلاثاء، في تصريح للإذاعة أنه تماشيا و دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية ( زليكاف) حيز التنفيذ، شرع المجمع  في مخطط  لإنجاز مناطق عبور على مستوى الولايات الحدودية بدءا من تندوف وتمنراست و مؤخرا بولاية إليزي.

وأضافت المتحدثة إن ” تشييد هذه المنشآت اللوجيستية  يأتي استجابة للمعاير الدولية”.

بدوره رحب برّاح زياد الرئيس المدير العام لمؤسسة ” بي زاد” للتصدير والتجارة العامة بقرارات اجتماع مجلس الحكومة بإنشاء منصات لوجيستيكية على مستوى الولايات الحدودية من أجل تسهيل الولوج إلى الأسواق الإفريقة ، مشيرا في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن ” دخول القطاع الخاص سيخلق تنافسية في جودة الخدمات مع اعتماد طرق جديدة ومبتكرة في نقل البضائع .

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