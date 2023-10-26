لترهيب التلاميذ : مستوطنون يلقون دمى ملطّخة بالدّم أمام مدرسة في أريحا

ألقى مستوطنون إسرائيليون، دمى ملطخة بالدم أمام مدرسة عرب الكعابنة غرب أريحا، هذا اليوم الخميس 26 أكتوبر، لترهيب التلاميذ.

في الوقت الذي لا تزال فيه قوات الإحتلال تقصف غزّة وتقتل المدنيين من أطفال ونساء وكبار سن ورجال، لا يزال المستوطنون الإسرائيليون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفّة الغربية. فألقى مستوطنون إسرائيليون، دمى ملطخة بالدّم أمام مدرسة عرب الكعابنة غرب أريحا، هذا اليوم الخميس 26 أكتوبر، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وحسب ما نقلته الوكالة عن المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات فـ”هذه الخطوة تأتي لخلق جو من الرعب وتخويف طلبة المدرسة”.

كما قام المستوطنون الإسرائيليون خلال اليومين الماضيين بمهاجمة تجمع عرب المليحات في ذات المنطقة بالمعرجات بالحجارة، واعتدوا على المواطنين بالضرب.

في مسافر يطا جنوب الخليل، فقد اعتدى مستوطنون إسرائيليون على منازل مواطنين فلسطينيين، حيث أتلفوا أثاثها كما سرقوا منها معدات وأموالا اليوم الخميس.

أما في خربة سدة الثعلة، اعتدى مستعمرون على مواطنين وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين وفي محيطها، وسرقوا هاتفا خلويا لأحد الفلسطينيين.

أما في بيت لحم، فقد أطلق مستوطن إسرائيلي الرصاص على مركبة فلسطيني في الطريق بين القدس والخليل، طلقات وإن لم تصب الضحية الفلسطيني، فقد أدت لأضرار في هيكل السيارة،حسب ما نقلته “وفا”.