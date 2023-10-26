-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الإحتلال يوسّع عمليّاته البرّية داخل القطاع والمقاومة تحذّر من مجازر
العالم

لترهيب التلاميذ : مستوطنون يلقون دمى ملطّخة بالدّم أمام مدرسة في أريحا

الشروق أونلاين
  • 780
  • 0
لترهيب التلاميذ : مستوطنون يلقون دمى ملطّخة بالدّم أمام مدرسة في أريحا
أرشيف/ح. م
ألقى مستوطنون إسرائيليون، دمى ملطخة بالدم أمام مدرسة عرب الكعابنة غرب أريحا، هذا اليوم الخميس 26 أكتوبر، لترهيب التلاميذ.

في الوقت الذي لا تزال فيه قوات الإحتلال تقصف غزّة وتقتل المدنيين من أطفال ونساء وكبار سن ورجال، لا يزال المستوطنون الإسرائيليون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفّة الغربية. فألقى مستوطنون إسرائيليون، دمى ملطخة بالدّم أمام مدرسة عرب الكعابنة غرب أريحا، هذا اليوم الخميس 26 أكتوبر، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وحسب ما نقلته الوكالة عن المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات فـ”هذه الخطوة تأتي لخلق جو من الرعب وتخويف طلبة المدرسة”.

كما قام المستوطنون الإسرائيليون خلال اليومين الماضيين بمهاجمة تجمع عرب المليحات في ذات المنطقة بالمعرجات بالحجارة، واعتدوا على المواطنين بالضرب.

في مسافر يطا جنوب الخليل، فقد اعتدى مستوطنون إسرائيليون على منازل مواطنين فلسطينيين، حيث أتلفوا أثاثها كما سرقوا منها معدات وأموالا اليوم الخميس.

أما في خربة سدة الثعلة، اعتدى مستعمرون على مواطنين وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين وفي محيطها، وسرقوا هاتفا خلويا لأحد الفلسطينيين.

أما في بيت لحم، فقد أطلق مستوطن إسرائيلي الرصاص على مركبة فلسطيني في الطريق بين القدس والخليل، طلقات وإن لم تصب الضحية الفلسطيني، فقد أدت لأضرار في هيكل السيارة،حسب ما نقلته “وفا”.

مقالات ذات صلة
لقاء ثلاثي بين “حزب الله” و”حماس” و”الجهاد” لبحث مواجهة العدوان على غزة

لقاء ثلاثي بين “حزب الله” و”حماس” و”الجهاد” لبحث مواجهة العدوان على غزة

هنية يشيد بموقف روسيا والصين في إفشال قرار أمريكي منحاز للاحتلال

هنية يشيد بموقف روسيا والصين في إفشال قرار أمريكي منحاز للاحتلال

أردوغان: حماس ليست تنظيما إرهابيا وألغيت زيارتي لـ “إسرائيل”

أردوغان: حماس ليست تنظيما إرهابيا وألغيت زيارتي لـ “إسرائيل”

مستوطنون يتوعدون أهل الضفة الغربية بنكبة كبرى

مستوطنون يتوعدون أهل الضفة الغربية بنكبة كبرى

القصف الصهيوني على غزة قتل 50 أسيرا إسرائيليا

القصف الصهيوني على غزة قتل 50 أسيرا إسرائيليا

هكذا كان مصير قوات خاصة أمريكية وإسرائيلية تسللت لتحرير الرهائن من حماس!

هكذا كان مصير قوات خاصة أمريكية وإسرائيلية تسللت لتحرير الرهائن من حماس!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد